Uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kocaeli genelinde yapılan çalışmalarda; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 306 olayda toplam 472 şahsa Adli İşlem başlatıldı, bu şahıslardan 51’i tutuklandı, 4’ü Adli Kontrol Şartı ile Serbest bırakıldı, 410’u Serbest kaldı ve 7’si Adli Makamlara sevk edildi. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 471 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 903 gr metamfetamin, 156 adet sentetik ecza, 43 kök kenevir bitkisi, 1512 adet ecstasy, 133 gram eroin, 631 gram esrar, 104 gram skunk, 1 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;9 adet tabanca, 84 adet fişek, 14 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 33.250 TL para ele geçirildi.





JANDARMA OPERASYONLARI



