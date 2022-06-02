ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı

Kocaeli genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 51 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı

02 Haziran 2022 Perşembe 11:02

 Uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kocaeli genelinde yapılan çalışmalarda; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 306 olayda toplam 472 şahsa Adli İşlem başlatıldı, bu şahıslardan 51’i tutuklandı, 4’ü Adli Kontrol Şartı ile Serbest bırakıldı, 410’u Serbest kaldı ve 7’si Adli Makamlara sevk edildi. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;  471 gr sentetik kannabinoid (bonzai),  903 gr   metamfetamin,  156 adet   sentetik ecza, 43 kök kenevir bitkisi, 1512 adet   ecstasy, 133 gram   eroin, 631 gram   esrar, 104 gram skunk, 1 gram   afyon sakızı ele geçirilmiştir.  Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;9 adet tabanca, 84 adet fişek, 14 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 33.250 TL  para ele geçirildi.

JANDARMA OPERASYONLARI

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 22 olayda toplam 37 şahsa Adli İşlem Başlatıldı; 37 şahıs hakkında ise serbest yargılanma kararı verildi. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;100 gr esrar,37 gr metamfetamin, 158 kök kenevir bitkisi,  58 gr bonzai, 2 ad uyuşturucu hap ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de taksiyle çarpışan otomobildeki kadın yaralandı Kocaeli'de taksiyle çarpışan otomobildeki kadın...
Gebze'de Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga Gebze'de Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga
Gebze'de Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı Gebze'de Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak...
Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Kocaeli'de taksiyle çarpışan otomobildeki...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Haberi Oku