Uyuşturucu operasyonlarında 53 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Kocaeli genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 307 olayda toplam 433 şahsa Adli İşlem başlatıldı, bu şahıslardan 50’si tutuklandı, 12’si Adli Kontrol Şartı ile Serbest bırakıldı, 371 şahıs ise Serbest kaldı. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 126 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 5528 gr metamfetamin, 83 ad sentetik ecza, 561 kök kenevir bitkisi, 2 ad captagon, 200.080 ad ecstasy, 4392 gram eroin, 21.704 gram esrar, 29 gram skunk, 1 gram kokain ele geçirildi.





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