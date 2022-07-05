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Uyuşturucu operasyonlarında 53 kişi tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 53 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 53 kişi tutuklandı

05 Temmuz 2022 Salı 11:42

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Kocaeli genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 307 olayda toplam 433 şahsa Adli İşlem başlatıldı, bu şahıslardan 50’si tutuklandı, 12’si Adli Kontrol Şartı ile Serbest bırakıldı, 371 şahıs ise Serbest kaldı. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 126 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 5528 gr metamfetamin, 83 ad   sentetik ecza, 561 kök kenevir bitkisi, 2 ad   captagon, 200.080 ad  ecstasy, 4392 gram eroin, 21.704 gram esrar, 29 gram skunk, 1 gram kokain ele geçirildi. 

JANDARMA OPERASYONLARI
Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 5 adet tabanca, 101 adet fişek, 17 adet hassas terazi, 26.240 tl  para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Kocaeli genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 18 olayda toplam 21 şahsa Adli İşlem Başlatıldı; 3 şahıs tutuklandı, 18 şahıs hakkında ise serbest yargılanma kararı verildi. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 7 gram esrar, 210 gram metamfetamin, 130 kök  kenevir bitkisi ele geçirildi.
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