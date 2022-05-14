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Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kocaeli’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:47

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Gebze ve Kartepe ilçelerinde üç ayrı olayda toplam 11 şüpheli yakalanırken, 60 gram metamfetamin, 8,4 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 19 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 865 TL ele geçirildi. Yakalanan 11 şahıstan 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Y., Ü.A., M.Ç., F.Y. ve C.Ö. isimli 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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