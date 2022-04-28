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Uyuşturucu ticareti yapan 9 şahıs tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan 9 şahıs tutuklandı

28 Nisan 2022 Perşembe 09:25

 İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında İzmit ve Gebze'de düzenlenen 3 operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 11 gram sentetik kannabinoid, 58 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 455 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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Anahtar Kelimeler
KocaeliİzmitçayırovaDaricaGebze
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