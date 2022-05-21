Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit düştü!

Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayınladığı başsağlığı mesajında " Şehidimiz için Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başarı ile icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden bir haber geldi. Metina'daki operasyon bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş Tunahan Erbaşı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.





BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da uzman çavuş Erbaşı'nın şehit düşmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MilIi Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."





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