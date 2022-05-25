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Valilikten Kaçak Göçmen Videosu İçin Açıklama

Dilovası ilçesinde, trafik kontrolünde durdurulan kamyonun sürücüsünün yeterli sürücü belgesinin olmadığı tespit edilip araç, yediemin otoparkına çekildi. Aracın kasasından inip kaçmaya çalışan, 5’i çocuk 27 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

Valilikten Kaçak Göçmen Videosu İçin Açıklama

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:05

 Kocaeli İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, trafik kontrolü sırasında kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.A.'nın (39) yeterli sürücü belgesi olmadığı belirlenerek, araç da yediemin otoparkına çekildi. İnceleme için kamyonun kasasının arka kapısı açıldığında, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı uyruklu kişiler, kaçma girişiminde bulundu

. Polis ve jandarmaya haber verilirken, Afganistan uyruklu 5’i çocuk 27 kişi yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. Yurda yasa dışı giren kişilerin kamyon kasasından inerek kaçma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada yayınlandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklandı. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Olay günü yedi emin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir."

Video Haber Lİnki
 gebzegazetesi.com/asayis/gebzede-tir-dolusu-kacagin-kent-merkezine-salinisi-kameralara-yansidi-video-haber-h43774.html
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