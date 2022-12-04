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Yangın merdiveninden düşerek ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Gebze'de, yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Yangın merdiveninden düşerek ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

04 Aralık 2022 Pazar 10:29

 Yenikent Mahallesi 2424 Sokak'ta, dün akşam oturdukları evin yangın merdivenlerine çantasının takılması sonucu 6. kattan düşen Burcu Tali (17), ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Tali, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tali'nin cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'nden yakınları tarafından alınarak, Yenikent Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından Mutlukent Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Erdoğan Tali, taziyeleri kabul etti.

Burcu Tali'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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