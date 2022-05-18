Yeğenini bacağından vuran şahıs tutuklandı

Olay,

İzmit

Sanayi Mahallesi Melodi Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre H.D. ile yeğeni Yunus D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından H.D., yeğeni Yunus D.'yi silahla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yunus D. kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından

Kocaeli

Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan H.D. ise Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli H.D. tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



