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ASAYİŞ:
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Yeğenini bacağından vuran şahıs tutuklandı

İzmit'te yeğenini tabancayla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeğenini bacağından vuran şahıs tutuklandı

18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:25

 Olay, İzmit Sanayi Mahallesi Melodi Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre H.D. ile yeğeni Yunus D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından H.D., yeğeni Yunus D.'yi silahla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yunus D. kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan H.D. ise Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli H.D. tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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