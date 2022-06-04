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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Dilovası TEM Otoyolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan adama tır çarptı. Tırın çarptığı adam hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

04 Haziran 2022 Cumartesi 13:43

 Kaza Dilovası TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Akçay’a (49) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır çarptı. Kazanın ardından yola savrulan vatandaş, ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Akçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Akçay’ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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