2017 'in Yeni Çıkan Telefonları



Dünya Mobil Kongresi'nde tanıtılan cihaz baharda satışa sunulacak ve 4K HDR özelliğine sahip 5.5 inç ekranıyla bir ilk olacak

Fotoğraf deneyimiyle öne çıkan Sony XZ Premium modelinde megapiksel 19'a düşürülse de pikseller % 19 büyük olacağı için kalite artıyor ve 960fps süper yavaşlatılmış çekim geliyor.



SAMSUNG GALAXY X











Samsung'un katlanabilir özellikteki bu sıradışı modelinde her iki tarafta OLED ekran olması bekleniyor.

4K ekran, Snapdragon 835 işlemciyle gelecek telefon piyasaya muhtemelen 2017'nin üçüncü çeyreğinde sunulacak.



LG G6



Şubat sonunda tanıtımı yapılan LG G6 satışları ABD'de 7 Nisan'da başlıyor.

18:9 orana sahip Quad HD ekranın 5.7 inç büyüklüğü LG sevenleri mutlu edebilir fakat Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisi yetişmediği için 821 ile idare edilecek.

BLACKBERRY KEYONE ,

BlackBerry markasının telefon üretiminden çekileceği belirtilse de Nisan ayında KEYone serisi telefonla firmanın şansını deneyeceği konuşuluyor.

BlackBerry Passport'un daha ince versiyonu olması beklenen telefon Blackberry kendi işletim sistemi yerine Android Nougat 7.1 ile gelecek.

Fakat orta sınıf Snapdragon 625 işlemci, 32 gb hafıza ve 3GB Ram beklentileri karşılamayabilir. Hele de 500 sterlin düzeyindeki fiyatı düşünülürse.

GOOGLE PİXEL 2



Google'ın amiral gemisi olacak Pixel 2 serisinin Ekim ayında piyasada olması bekleniyor.Android O işletim ssitemiyle gelecek telefonun suya dayanıklı olacağı ve loş ortamlarda daha iyi fotoğraf imkanı sunacağı belirtiliyor.Telefonun 649$ tutarındaki Pixel ve 719$ fiyatındaki Pixel XL etiketine göre en az 50$ daha yüksek ücretten satılması da uzmanların dillendirdiği bir husus.



SAMSUNG GALAXY NOTE 8

Felaket bir Note 7 deneyiminden sonra Samsung Note 8 için işi sıkı tutuyor. Ağustos ayında beklenen cihaz için tam bir tarih verilmedi.S Pen kalem desteğiyle SuperAMOLED ekran ya da 5.7 inç Quad HD ekran deneyimi sunması muhtemel cihazın güçlü bir işlemci, RAM, VR desteği ve suya dayanıklılıkla gelmesi olası.



NOKIA P1

Bir zamanların en büyük ve popüler üreticisi Nokia, 2011 yılında Windows telefonda karar kılınca çakılmıştı fakat oyuna tekrar dönüyorlar.



Android tabanlı Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 kesinleşti. Çin'e özel çıkarılan ve ön siparişi 23 saniyede tükenen 5.5 inç ekrana sahip Nokia 6 şık siyah tasarımı ve 299€ etiketiyle orta sınıfta iyi bir yer edinebilir.Öte yandan gözler, yılın ikinci yarısında Snapdragon 835 işlemci, Corning Gorilla 5 korumalı 5.7 inç ekran, 6 GB Ram, 23 mp kamera ile gelmesi beklenen Nokia 8, bir diğer adıyla P1 serisinde.



SAMSUNG GALAXY S8



29 Mart'ta tanıtılacak Samsung S8 ön siparişlerin ardından 28 Nisan'da satışa sunulacak.Ünlü teknolog Evan Blass yeni telefonun 3 renk seçeneği sunacağını belirtirken fiyatın S8 için 799€, plus modeli için de 899€ olacağını belirtti.Cihazın monitör gibi kullanılmasını sağlayacak DeX platformunun 150€ ekstra maliyeti olacağı söylenirken; GearVR, Gear360 özellikleri için de sırasıyla 129 ve 229€ fiyattan satılacağı iddiaları var.



İPONE 8



Eylül 2017'de çıkması beklenen iPhone 8, dedikodulara göre tamamen cam tasarımı ve OLED ekranıyle dikkat çekecek.İlk kez kablosuz şarj özelliği sunması beklenen Apple'ın home tuşunu da cam panelin içine gizleyeceği söyleniyor.A11 işlemciye sahip olacak telefonda iPhone'un 10 . yıl dönümünde başka sürprizler de olabilir.