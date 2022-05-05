9.Bilim ve Teknoloji Günleri Başlıyor

9.Bilim ve Teknoloji Günleri 10-11-12 Mayıs’ta Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde ve

www.bilimveteknolojigunleri.com

üzerinden hibrit olarak gerçekleştirilecektir. 10:00'da başlayacak olan 9.Bilim ve Teknoloji Günleri; kendi alanında öncü birçok firmanın katılımıyla 3 gün boyunca sürecektir. Her yıl iş dünyasının birbirinden önemli isimlerin katıldığı Bilim ve Teknoloji Günleri'nde, 21 şirket ve C-Level yöneticileriyle "Dönüşüm" konsepti ile sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. ASELSAN Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte; ASELSAN, TEI, İş Bankası, Axa Sigorta, Hepsiburada, ETİ, Sigortam.net, LC Waikiki, Alp Havacılık, TurkNet, Yemeksepeti, Eczacıbaşı, Novartis, LC Waikiki, Koç Finans, Logo Yazılım, Socar, NTT Data, Türkiye Finans, Gebze Ticaret Odası, Gebze Organize Sanayi Bölgesi şirketleri katılımcılarla birlikte olacak. Etkinlik katılım belgeli olup, tüm öğrencilere ücretsizdir.





Etkinliğe katılmak isteyenler https://bilimveteknolojigunleri.com/ internet adresinden ücretsiz bilet alarak hediye çekilişine de dahil olabilirler.



