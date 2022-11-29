Arçelik A Fry ile yemek pişirmek kolaylaşıyor

Arçelik’in yeni A Fry teknolojili ve buhar destekli 2'si bir arada ankastre fırını, yemekleri sadece 1 kaşık yağ ile pişirerek sıcak havanın fırının içerisinde eşit dağılımına imkan tanıyarak yüzde 40 daha homojen bir pişirme sağlıyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi teknoloji ve tasarımları ile tüketicilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan Arçelik, A Fry 2’si Bir Arada Ankastre Fırınını yemek yapmayı sevenlerle buluşturuyor.

Özel tasarımlı delikli tepsi tasarımı ile sıcak havanın yiyeceklerin etrafında dolaşmasını sağlayarak yiyecekleri çıtır hale getiren A Fry teknolojili ve buhar destekli (su depolu) ankastre fırın ister bir kişi ister daha fazla kişi olsun yalnızca 1 kaşık yağ ile yemekleri kurutmadan homojen, dumansız ve sağlıklı bir pişirme sunuyor.

Fırının etkin pişirmesi sayesinde pişen yiyeceği ters yüz yapmaya gerek kalmıyor. Ayrıca ekstra enerji kaybı önlenmiş oluyor. Ankastre fırının yenilenen fan sistemi, ızgarası ve iç tasarımı sayesinde sıcak hava fırının içerisinde dağılıyor. Bu sayede yüzde 40 daha homojen pişirme sağlıyor ve her pişirmede aynı sonucu veriyor. Sağlıklı patates kızartmalarından et-tavuk yemeklerine kadar istenilen yiyeceği en iyi şekilde pişiriyor.

Buhar destekli pişirme teknolojisine sahip Arçelik A Fry kolayca kullanılıyor. Fırın kapağını açmadan suyu kolayca hazneye koyma imkânı tanıyan A Fry ile programı seçip sıcaklığı ayarladıktan sonra 3 adımda iyi bir lezzete ulaşılıyor. Fırın kapağı açılmadan ön ısıtma sonrası pişen yiyeceğe su ilave edilmesi sayesinde; güzelce kabaran hamur işlerinin dışı çıtır çıtır pişerken içleri yumuşacık kalıyor. Et ve tavuk yemekleri ise suyunu kaybetmeden çok daha yumuşak bir şekilde pişiyor.

72 litrelik iç hacme ve A + enerji seviyesine sahip Arçelik A Fry’da, plastik, alüminyum, bakalit sac malzeme bulunmuyor. Delikli çelik tepsi bulaşık makinesinde rahatça yıkanabiliyor. Ürünün siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç renk alternatifi mevcut.

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