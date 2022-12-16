Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli'de

"Artık bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş oluyoruz. Şu an hızlı tren bağlantılı 8 ilimizi 52'ye çıkarmak için yoğun bir çabamız var"





- "(160 Serisi Özgün Motor Ailesi) Demir yolu araçlarımızda özellikle lokomotiflerimizde kullanmaya başlayacağız ama gemi sanayide, tersanelerde de aranan bir motor olacak önümüzdeki günlerde inşallah"





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiklerini belirterek, "Şu an hızlı tren bağlantılı 8 ilimizi 52'ye çıkarmak için yoğun bir çabamız var. Ulaştırma Mastır Planı çerçevesinde ülkemizin dört bir tarafına demir yolları ağımızı dağıtacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde (RUTE) düzenlenen "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı"na katılan Karaismailoğlu, Türkiye'de 100 yılda yapılacak işlerin 20 yılda hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'de 20 yıl önce az gelişmiş bir altyapı bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, bugün özellikle kara yolu altyapısının çok önemli bir kesimini tamamladıklarını, hava yolu altyapısını tamamen bitirdiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, 20 yıl önce Türkiye genelinde 8 milyon araç bulunduğunu, bugün bu sayının 26 milyona ulaştığını aktararak, araç sayısı artmasına rağmen, trafik sıkışıklığının 20 yıl öncesine göre daha az olduğunu, bunun yaptıkları yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini anlattı.

- "4 bin 500 kilometre demir yolu hattında yoğun bir çalışma gösteriyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma altyapısına yapılan büyük yatırımların, sanayi, üretim, tarım, istihdama olan etkisine değinerek, bir bölgeye bir birimlik ulaştırma altyapı yatırımının, kısa sürede üretime 10 kat, milli gelire ise 6 kat etki ettiğini bildirdi.

Son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, bu yatırımların üretime 1 trilyon doların üzerinde, milli gelire de 600 milyar doların üzerinde etki ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, 183 milyar dolarlık yatırımın yüzde 65'ini kara yollarına ayırdıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Kara yollarında önemli bir eksiğimizi tamamladık. Artık bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş oluyoruz. Bugün 13 bin 100 kilometrelik demir yolu ağımız var Türkiye genelinde. Bunun 1400 kilometresi hızlı tren. Şu anda yapımı devam eden 4 bin 500 kilometre demir yolu hattında yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Bu yoğun çalışma sonucunda, şu an hızlı tren bağlantılı 8 ilimizi 52'ye çıkarmak için yoğun bir çabamız var. Ulaştırma Master Planı çerçevesinde ülkemizin dört bir tarafına demir yolları ağımızı dağıtacağız."

Türkiye'de demir yolu tarihinin çok eski olduğundan, Türkiye'de 167 yıllık bir demir yolu kültürü bulunduğundan bahseden Karaismailoğlu, "Hayatımızın bir parçası demir yolları. Bizim de görevimiz onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve özellikle lojistikteki demir yolu ağını da önemli bir seviyeye çıkartmaktır." dedi.

Bugün yıllık 19,5 milyon olan demir yolu yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Karaismailoğlu, geçen yıl demir yollarında 38 milyon ton yük taşındığını, yapacakları yatırımlarla bunu 440 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, demir yolu araç ve ekipmanlarının yerli ve milli olarak üretilmesinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Allah'a şükürler olsun demir yolu sektöründe, metrolarda olsun diğer demir yolu araçlarında olsun çok önemli seviyeleri geride bıraktık. Yakın zamanda açılışını yapacağımız İstanbul'da Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro araçlarımızı yüzde 60 yerlilikle Ankara'da üretiyoruz. Yine bu hatlarımızda artık devrim gibi bir şey gerçekleştirdik; yerli ve milli sinyalizasyonumuzla ASELSAN ile ortak bir çalışma yürüttük. Onu da başarıyla tamamladık. Şu anda sertifika süreçleri devam ediyor. İnşallah bu ay içerisinde sertifikamızı alırsak hattımızı yerli milli sinyalizasyon, yerli milli araçlarımızla açıp İstanbulluların hizmetine sunacağız. Aynı şekilde Kocaeli'de Darıca-Gebze metro hattımızda yine özel sektörde çok önemli gelişmeler var. Buranın araçlarını da Ankara'da yine özel sektörümüzün değerli bir temsilcisi üretiyor."

- "Özgün Motor Projemiz bizim için çok kıymetli"

Demir yolu alanında yapılan diğer projelerle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, demir yolu yatırımlarının çok önemli olduğunu, dünyada bu alanda çok büyük bir pazar bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin bu pazardan önemli bir pay almak için çalıştığını, bu ihtiyacın yerli ve milli kaynaklardan karşılanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Özgün Motor Projemiz, bizim için çok kıymetli. TÜBİTAK RUTE ile çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Demir yolu sektöründe, demir yolu araçlarındaki bu ihtiyacın önemli bir kısmının altyapısında, buradaki tasarımlarda TÜBİTAK RUTE ve TCDD'deki çalışma arkadaşlarımızla önemli seviyeleri aşmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en önemli 3 demir yolu fabrikası- Eskişehir, Adapazarı ve Sivas'taki fabrikalar- güçlerini birleştirerek önemli bir aşamaya geçti. Artık Adapazarı'nda hem banliyö trenlerimiz, milli elektrikli trenlerimiz, Eskişehir'de lokomotiflerimiz ve demir yolu bakım ekipmanlarımızı üretiyoruz. Sivas'ta da vagon ihtiyacımızın çok önemli bir kısmını karşılıyoruz.

Milli elektrikli trenimizin imalatları bitti. Şu anda test süreçleri, 10 bin kilometreye ulaştık. İkinci tren setimizin de imalatları tamamlandı. Aslında bir taraftan da seri imalatlarımıza da başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sertifikasyon test süreçleri tamamlandığında, onu da Türkiye'nin akıllı otomobili nasıl akıllı yollarımızda seyahat etmeye önümüzdeki günlerde başlayacaksa inşallah bizim demir yolu aracımız, yerli milli trenimizi de demir yolu raylarımızda görmeye başlayacağız. Peşinden bu 160 kilometre hıza ulaşacak trenimiz, peşinden 225 kilometre hıza sahip yerli milli elektrikli trenimizin tasarım çalışmaları bitmek üzere. Onun da ilk portatifinden sonra seri imalatlarımıza da başlayacağız."

Karaismailoğlu, 160 Serisi Özgün Motor Ailesinin özelliklerinden bahsederek, "Bugün burada bizi buluşturan Özgün motor, 8 silindirli olarak üretildi ama mühendislik altyapısı 12 ve 16 silindirlik de ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarımları yapıldı. Demir yolu araçlarımızda özellikle lokomotiflerimizde kullanmaya başlayacağız ama gemi sanayide, tersanelerde de aranan bir motor olacak önümüzdeki günlerde inşallah." dedi.

AA