Bakanlık Takipte!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Egzoz Gazı Emi̇syonu Kontrolü Yönetmeli̇ği̇" Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı kullanımı sona erecek, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin dijital ortamda izlenecek. Ölçüm yaptırmayanlara da 500 Tl ceza kesilecek.

Trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ile esasları belirlemek amacıyla hazırlanan "Egzoz Gazı Emi̇syonu Kontrolü Yönetmeli̇ği̇" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan yeni yönetmelikle motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin dijital ortamda izlenmesine olanak sağlayacak "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" kurulacak.

BAKANLIK TAKİBE GEÇTİ

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanması, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu sistem ile egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı da kullanımdan kaldırılacak. Böylece pul ile ruhsat basım ve dağıtım maliyetlerinin önüne geçilecek, sahte pul ve ruhsat kullanımı da engellenecek.

Öte yandan trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak maksadıyla emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri Bakanlık tarafından tespit edilerek, kirliliğin zararları, ölçüm yapılmasının önemi ve ölçüm yaptırılmaması halinde uygulanacak müeyyideler konusunda mektup, radyo ve televizyon yayınları yolu ile uyarılabilecekler.

İlgili kanun gereği emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 500 Türk Lirası ceza verilecek.

1 OCAK 2018'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yönetmelik kapsamında egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibi, 1 Ocak 2018 itibarıyla "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" üzerinden gerçekleştirilecek.

İstasyonların TS 13231 standardını sağlaması gerekirken, yönetmelikle egzoz gazı emisyon ölçüm personellerinin nitelikleri ile ilgili de yeni standartlar getirildi.

Yönetmeliğe göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri, belirlenen ölçüm süreleri ve usullerine uygun olarak kendilerine ait egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları ile yapılacak. Bu ölçümler, egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemine kayıt edilmeyecek.

Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümü her iki yakıta göre yapılacak ve tek bir ölçüm ücreti alınacak. Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak ödenecek.

Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri otuz gün içerisinde aynı istasyonda ilk ölçümden sonra yapılacak en fazla 2 ölçüm için ücret ödemeyecek. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri başka bir yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda ölçüm yaptırmak istedikleri takdirde yeniden ücret ödeyerek ölçüm yaptırabilir.

Denetim ve yaptırımların da tekrar düzenlendiği yönetmelikle 30/11/2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği'nin 12. maddesi yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılırken, diğer maddeler de 1/1/2018 tarihinde yürürlükten çıkarılacak.