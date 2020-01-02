TEKNOLOJİ:
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Bilişim Vadisi’ne yeni vizyon!

Gebze Muallimköy’de bulunan Bilişim Vadisi’ne yeni bir vizyon geliyor. Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı, Yerli arabanın tanıtımı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi için 3 önemli müjde verdi.

Bilişim Vadisi'ne yeni vizyon!

02 Ocak 2020 Perşembe 10:02

 Buna göre vadi ve Tübitak MAM ile Marmaray’a bağlantı gerçekleşecek, Bilişim Vadisi içerisine bir yazılım lisesi yapılacak. Ayrıca İzmir’de kurulacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’de Bilişim Vadisi’ne bağlanacak. 

MEGA TEKNOLOJİ KORİDORU KURULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjdelerden biri , Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında Marmaray  bağlantısı oldu. Vadinin hemen girişine yapılacak olan tren istasyonu ile Marmaray ile  TÜBİTAK  MAM, Bilişim Vadisi ve TOGG’a  erişim sağlanacak.  Böylelikle 20 milyonluk nüfus yarının teknolojilerinin yeşereceği Bilişim Vadisi ile buluşmuş olacak.

İZMİR’DEKİ TGB BİLİŞİM VADİSİ’NE BAĞLANACAK

İzmir Urlada proje bazlı yatırım teşvik sistemi kanunları aracılığıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında kurulacak olan dünyanın en cazip serbest Bilim, Teknoloji ve Yazılım Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin de  (TGB) Bilişim Vadisi çatısı altına dahil olacağını açıklayan Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında, “Osman Gazi Köprüsü burada, artık İzmir’e 2.5 saatte gidilebiliyor. Bu sayede Kocaeli ile İzmir’i teknolojik alanda birleştiriyoruz. Buralarda oluşacak bilgi birikimle uluslararası alanda rekabet edebilecek bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz. Bu teknoloji üssü ile kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız” Dedi.

BİLİŞİM VADİSİ’NE YAZILIM LİSESİ

Yeni teknolojilerin en önemli bileşeninin yazılımlar olduğunu, Bu alanda sıçramayı Bilişim Vadisi’nde yapacaklarını söyleyen Erdoğan, “Bunun için 170 bini aşan yazılımcı sayısını hızla 500 binin üzerine çıkaracağız” dedi. Bilişim Vadisi’nin yapımı sırasında gündeme gelen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in de her platformda gündeme getirdiği yazılım lisesi ile ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  “Bilişim Vadisi’nin açılacak yeni nesil yazılım okullarından birine de ev sahipliği yapacak. Bunun için teknoloji firmalarımız, Sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgili kurumlarımız ile birlikte çalışıyoruz.   belirterek Bilişim Vadisi’nin, açık kaynak platformunun merkezi olacağını sözlerine ekledi.

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GebzeBilişim VadisiYazılım Lisesi
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