DOMUZ EMBRİYOSUNA İNSAN HÜCRESİ KONULDU





“Bu oluşum domuz embriyoları içine gelişen insan kök hücreleri konmasıyla gerçekleşti. Bilim insanları bu kombinasyonun, insan vücudu için organ gereksiniminde kullanılabilecek ve reddedilmeyecek organların oluşturulmasında kullanılabileceği umudunu taşıyorlardı. Farklı türlerden hücreler içeren hayvanlara 'kimera' denmektedir. Kimera; Yunan mitolojisinde tek bir vücutta çeşitli canlıların kimi uzuvlarına sahip, ağzından ateş püskürten yaratık anlamına geliyor.

ORGAN NAKLİNDE VERİCİ SORUNUNA ÇÖZÜM OLACAK

Bu tarz kombinasyonlar daha önceleri sıçan ve fareler arasında başarıyla uygulanmıştır ama insan organı oluşturmak için domuz gibi daha büyük hayvanlara ihtiyaç vardır. Bu durumun başarılması organ nakilleri için verici sorununu ortadan kaldıracaktır. Dünyada her 10 dakikada bir insan organ bekleyen hasta grubuna katılıyor ve istatistiklere göre her 22 dakikada bir kişi organ yokluğundan hayatını kaybediyor."

İNSAN BENZERİ HAYVANLAR GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

"Ancak bu gibi geliştirme programları amacından kolayca sapabilir" diyen Op. Dr. Betül Görgen "İnsan benzeri karakterler taşıyan hayvanların geliştirilmesi korkusu nedeniyle büyük etik tartışmalar da yapılıyor. 2015 yılından itibaren de Amerika‘da bu tarz insan-hayvan kombinasyonlarına kaynak oluşturulması askıya alındı. Bu tartışmalı deney özel bir vakıf tarafından finanse edildi. Nakil yapılacak kişiden alınan kök hücrelerin domuz embriyolarına enjekte edilmesiyle nakillerde sıklıkla yaşanan organın reddedilmesi sorununun asgariye indirileceği savunuluyor. Bu arada Kaliforniya'daki Salk Enstitüsü, domuzlarda karaciğer, pankreas ve kalp oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Organ alınmadan önce hayvanın hayatına son veriliyor" dedi.



