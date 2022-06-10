Genç beyinler fikirlerini Bilim Festivalinde sergiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Genç Bilim Festivali, Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Festivalde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl 100 okulumuza kodlama atölyesi kuruyoruz” dedi.





600 PROJE GÖRÜCÜYE ÇIKTI







Ortaokul ve lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri alanında yapılan eserlerini sergileme fırsatı bulduğu Genç Bilim Festivali geniş bir katılımla Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Genç Bilim Festivalinde, 600 öğrencinin Mesleki Eğitim alanı, eTwinnin Projeleri, Stem Projeleri ve TÜBİTAK projeleri alanında yapılan çalışmalarını sergileme fırsatı buldu.





GENİŞ KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, KOÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.





“ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİ GÖRECEKSİNİZ”







Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Akmenşen, “Bizim asli görevimiz gençlerimizi geleceğe hazırlamak. Hayallerini ortaya çıkarmalı, yeteneklerine göre gençlerimizi yönlendirmeliyiz. Bugün burada çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirdiğini göreceksiniz. 600’e yakın eseri stantlarda izleyeceksiniz” ifadesini kullandı.





“OKULLARIMIZA KODLAMA ATÖLYESİ KURUYORUZ”

Büyükşehir Başkan Vekili Çakmak ise “Festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyaya insan olarak geldik ve hayat döngüsü içerisinde zaman geçiyoruz. Bu zamanı en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Bugün bu zamanı verimli bir şekilde kullanarak genç beyinlerimizin ürettiği projeleri gözlemleme fırsatı bulduk. Göğsümüz kabardı. Birbirinden önemli projeler üretilmiş. Büyükşehir Belediyesi olarak bu projelerin üretiminde en büyük paydaşız. Her yıl 100 okulumuza kodlama atölyeleri kuruyoruz” bilgisini verdi.





“CEHALETİ BİLİMİN IŞIĞIYLA YENEBİLİRİZ”

Vali Yardımcısı Ulusoy da, “Mesleki eğitim en önemli konuların başında geliyor. Herkesin mesleki bir birikimi olması gerekiyor. Siz bizim geleceğimizsiniz. Bugün burada oturanlar yarın bu sahnede konuşacak. Bugünün gençleri yarının yöneticisi olacak. Biz onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak zorundayız. Ben şuna inanıyorum. Bilimin ışığında bütün cehaleti yeneceğiz” ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek projeleri inceledi.





