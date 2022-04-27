GTÜ ile Sanko Holding Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Öğrenciler Teorik Bilgilerini Pratiğe Dönüştürecek
Prof. Dr. Bülent Keskinler, SANKO Ar-Ge çalışmalarını takip ettiklerini dolayısıyla iş birliği protokolünün atılacak imzalarla hayata geçecek olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Keskinler, “Öğrencilerimiz, belirlenen konularda teorik olarak edindikleri bilgileri tekstil sektöründe pratiğe dönüştürme olanağı elde edecek. Sektörü tanıyan öğrencilerimiz Ar-Ge çalışmaları kapsamında deneyim kazanarak mezun olacaklardır.” şeklinde konuştu.
Ortak Çalışma Zemini Oluşturuluyor
Sedat Binici de iş birliği protokolünden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek bu kapsamda birlikte çalışacakları araştırmacıların SANKO Holding Ar-Ge çalışmalarında Türkiye’nin önde gelen diğer üniversitelerden araştırmacılarla ortak platformda yer alacaklarını belirtti. Binici, “Protokol, eğitim-öğretim, kariyer geliştirme alanında gelişim ve staj olanakları sağlayacak, GTÜ ile İSKO ortak çalışmalarına zemin hazırlayacaktır”. ifadesinde bulundu.
Konuşmaların ardından iyi dilek ve başarı temennilerin dile getirilmesi ardından imzaların atılmasıyla tören sona erdi.