Genç yetenekler ile sektörlerinin güçlü markalarını buluşturarak üniversite-sanayi işbirliğine öncü ve örnek bir model oluşturmayı amaçlayan Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer Fuarı, öğrencilerin ve firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

GTÜ Kariyer Geliştirme Merkezi öncülüğünde, Girişimcilik ve Kariyer Planlama Kulübü (Gikap), Bilgisayar Topluluğu ve IEEE GTÜ öğrenci topluluğu işbirliği ile organize edilen GTÜ Kariyer Fuarı, kariyer ve yetenek yönetiminin önemini vurgulayarak gençlerin kariyer hedeflerine doğru yön vermek için ideal bir iletişim platformu oluşmasını sağladı. Globit Global Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile Doruk Otomasyon ve Yazılım A.Ş.’nin sponsorluğunda düzenlenen GTÜ Kariyer Fuarı’nda; 22 kurumun katılımıyla seminerler, vaka çalışmaları, atölye çalışmaları, koçluk çalışmaları, mülakat çalışmaları, gibi faaliyetlere ve firmaların stand alanlarına yer verildi.

Türkiye’nin kariyer yönetimi hedefleri ve bölgesel kariyer gelişimi adına önemli bir görevi yerine getiren GTÜ Kariyer Fuarı, Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün’ün açılış konuşması ile başlayarak, GTÜ İşletme Fakültesi Öğretim üyesi ve Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meral Elçi’nin hoş geldiniz konuşması ile Elektronik Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Elektronik Mühendisliği Toplantı salonlarında düzenlenen paralel oturumlar şeklinde seminerler gerçekleştirildi. GTÜ, birebir koçluk çalışmaları, firmaların iş ve staj mülakatları ve şirket temsilcileri ile öğrenciler arasında birebir iletişimi güçlendiren informel nitelikte çay saati sohbetleri ile zengin bir işbirliğine ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, Türkiye’nin ve Dünya’nın gündemindeki konuların dünü ve bugünü, sektörün önde gelen firma temsilcileri tarafından ele alındı. Ayrıca yönetim bilimlerinin ülkemizdeki geleceği ile ilgili beklentiler, farklı yaklaşımlarla irdelenip konuşmacılar ile katılımcılar arasında bilgi alışverişi sağlandı.

GTÜ Kariyer Fuarı’nda, Türkiye’nin sektörlerinde fark yaratmış işletmeleri, Türkiye’nin en iyi lider, yönetici ve mühendis adayları olan GTÜ öğrencileri ile doğrudan iletişime geçme ve genç yetenekleri kurumlarına kazandırma fırsatı elde ettiler. Bunun yanı sıra öğrenciler de kariyerlerinin başlangıcında iş hayatının rekabetçi dinamikleri ile erkenden tanışma, farkındalıklarını artırarak doğru mesleki seçimler yapma, iş ve staj olanaklarına doğrudan erişme, firmaları tanıma ve güçlü eğitim temellerine dayanan yeteneklerini tanıtma fırsatını yakaladılar.