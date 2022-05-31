GTÜ Rektöründen İSU'ya Teknoloji Sunumu

Kocaeli genelinde altyapı ve işletmecilik hizmetleri gerçekleştiren KBB İSU Genel Müdürlüğü, yaptığı teknolojik yatırımlar ile örnek kurum olarak ülkemizde ön sıralarda yer alıyor. Teknolojiyi ve öncü projeleri yakından takip eden İSU Genel Müdürlüğü’nde, ülkemizin ve Kocaeli’nin önemli eğitim kurumlularında GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan tarafında üniversite bünyesinde yer alan teknopark ve teknoloji transferi ve yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi. İSU Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, İSU Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve personel katıldı.





“TEKNOLOJİ TRANSFERİNE ÖNEM VERMELİYİZ”











Teknolojinin önemi hakkında açıklamalarda bulunan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, teknoloji transferine ülke olarak önem vermemiz gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Aslan, ”Ülke olarak 500 milyar dolarlık 2023 hedefine ulaşabilmek için ülkemizin katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerekiyor. Var olan teknolojik yapı ve insan kaynağımızı da düşündüğümüzde katma değeri yüksek ürün üretmemiz zor gözüküyor. Bizim yapmamız gereken kısa yoldan bu teknolojiyi ülkemize getirerek ürüne dönüştürmek ve satışını sağlamak. İhracatımızı kilosu 1 dolardan 10 dolar seviyelerine çıkarmamız gerekiyor.” diye konuştu.





“TEKNOPARK TEKNOLOJİ TİCARETİ İÇİN UYGUN ALAN”











Gebze Teknopark alanında yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, ”Teknolojiyi transfer ettikten sonra ticarileşmesini sağlamış olmamız gerekiyor. Teknopark alanı yurtdışındaki teknolojiyi transfer etmek için, teknolojik transfer ofisleri ise yurt içindeki transferleri gerçekleştirmek için uygun ortamlardır. Bu birimler ile yapılan teknoloji transferleri ile birlikte ülkeye fayda ve üniversitelere finans kaynağı sağlamış oluyoruz. Bundan dolayı teknopark ve teknoloji transfer ofisleri ülkemiz, üniversitelerimiz ve bilim adamlarımız ile ekonomimizin bel kemiği olan iş adamlarımız için önemli alanlardır. ”dedi.





GENEL MÜDÜR ALİ SAĞLIK TEŞEKKÜR ETTİ



