TEKNOLOJİ:
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GTÜ’de Temel Bilimler Festivali Gerçekleşti

Akademisyenlerin ve ARGE kuruluşlarının bir araya geldiği Temel Bilimler Festivali GTÜ' de gerçekleştirildi.

GTÜ'de Temel Bilimler Festivali Gerçekleşti

24 Mayıs 2022 Salı 15:27

 Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)Temel Bilimler Fakültesi’nin düzenlediği, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik disiplinlerinin bir arada yer aldığı Temel Bilimler Festivali'nin ilki 23 Mayıs 2022 tarihinde GTÜ Kongre Merkezi'nde yapıldı. Festival alanına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, GTÜ Temel Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Festivalin açılışında GTÜ Temel Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN konuşma gerçekleştirdiler. 

ASLAN konuşmasında başta GTÜ Temel Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ olmak üzere festivalde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Üniversitenin ulusal alanda çok başarılı bir noktada olduğunu belirterek uluslararası proje başvurularının artırılması ihtiyacının olduğunu söyledi. Yeni kurulan uluslararası projeler ofisinden bahsetti. Sanayi üniversite işbirliğinin önemini belirterek öğrencilerinde dahil edildiği projelerin daha da çoğalmasını temenni ettiğini ifadelerine ekledi. ASLAN, birbirini daha iyi tanımaya yönelik yapılan bu birlikteliğin herkese faydalı olmasını diledi.  



Konuşmaların ardından akademisyenlerin çalışmalarının yer aldığı poster sunumları, firmaların sunumlarının yer aldığı stantlar ziyaret edildi. Gün boyunca devam eden festivalde TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL, Atabay Kimya ArGe ve İnovasyon Direktörü Doğan TAŞKENT ve T Dinamik Enerji Depolama Birimi Direktörü Doç. Dr. Muhsin MAZMAN sunumları ile ArGe konusunu çeşitli yönleri ile ele aldılar.  



Fakülte bünyesindeki akademisyenlerin çalışmalarının ve projelerinin poster sunumuyla gerçekleştirdiği ve ARGE kuruluşlarıyla buluştuğu Temel Bilimler Festivali, GTÜ ve ilgili sektör temsilcileri arasında ileriye dönük bir köprü oluşturması, disiplinler arası ilişkilerin kurulması ve gelişen teknolojilerin ihtiyaç duyduğu çok disiplinli araştırma için buluşma ortamı oluşturması açısından oldukça önemlidir. Festival, akşam yemeği ve GTÜ öğrencilerinin oluşturduğu Grup İcaz'ın verdiği konserin ardından sona erdi. 


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