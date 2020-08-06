GTÜ’den İnsansız Hava Aracı Atağı

Son yıllarda İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojileri, düşük maliyetli, hızlı, periyodik, yüksek konum doğruluklu ve çözünürlüklü veri sağlayabilme potansiyeli nedeniyle dünya genelinde oldukça önemli hale geldi. Bu durumu yakından takip eden Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), yurtiçi ve yurtdışı pek çok projede büyük katkılar sunmak için teknolojik altyapısı güçlü yeni bir laboratuvar kurdu. İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı hakkında bilgi veren GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU şunları ifade etti: “Amaca yönelik olarak belirlenebilen farklı uçuş yüksekliklerinden elde edilen üç boyutlu (3B) İHA verileri haritacılık başta olmak üzere, şehir bölge planlama, tarım, ormancılık, arkeoloji, hidroloji, milli güvenlik, trafik, afet izleme ve yönetimi, zamansal değişim ve deformasyon analizleri, kentsel gelişim ve kaçak yapılaşma tespitleri gibi çok farklı alanlardaki uygulamalarda öncelikli olarak talep görüyor. Bu yoğun talep neticesinde son yıllarda çok farklı donanımsal karakteristiklere ve veri alım prensiplerine sahip İHA’lar geliştirilmiş ve İHA teknolojisi yoluna artan bir ivmeyle devam etmektedir.



HEDEF İHA KONUSUNDA LİDERLİK

Dünyada yaşanan bu gelişmeler ışığında genç ve dinamik bir Araştırma Üniversitesi olan Gebze Teknik Üniversitesi belirlemiş olduğu gelecek vizyonuna uygun olarak İHA konusunda lider Üniversite olma hedefiyle yola çıkmış ve Harita Mühendisliği Bölümü bünyesinde İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını kurmuştur. Çok çeşitli İHA’lar ile donatılan Türkiye’nin en kapsamlı İHA laboratuvarında, akıllı tarım ve orman uygulamaları için büyük öneme sahip ülkemizin ilk Multispektral (çok-bantlı) gerçek zamanlı kinematik global navigasyon uydu sistemleri (RTK GNSS) donanımlı yüksek mutlak konumlama kapasiteli İHA’sı, yeryüzü objelerinin formlarının lazer sinyalleri ile aslına çok yakın şekilde milimetrik düzeyde algılanmasına olanak vererek, şeritvari harita üretimi, karayolları ve demiryolları başta olmak üzere objelerin deformasyon tespitleri ve orman penetrasyonu gibi konularda çok yüksek öneme sahip yerli Ar-Ge ürünü Lazer Tarayıcı (Lidar) İHA, 100’ün üzerinde görüntüleme bandı ile yeryüzü objelerinin otomatik olarak sınıflandırılması için çok etkili çözümler sunan Hiperspektral (hiper-bantlı) İHA, ısı bantlarını kullanarak objelerin yüzey sıcaklıklarına göre sınıflandırılması ve dokularındaki değişimlerin belirlenmesi, hava, toprak ve deniz kirliliği tespiti gibi amaçlarla kullanılan Termal İHA ve 20 megapiksel kamerası ile elde ettiği hava fotoğraflarıyla yeryüzü topoğrafyası ve üzerindeki tüm objelerin çok yüksek geometrik çözünürlükte modellenebilmesine olanak veren RGB (kırmızı yeşil mavi-bantlı) İHA bulunmaktadır. Oluşturulan İHA altyapısının yurtiçi ve yurtdışı pek çok projede büyük katkılar sunması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek ilk örnek projede, Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesinin tamamı İHA teknolojisi ile 3B olarak modellenecek ve sanal gerçeklik entegrasyonu ile Üniversite sanal tura açılacaktır. Kurulan laboratuvarda dış kurumların ihtiyaçlarına yönelik talepleri doğrultusunda Ar-Ge projeleri de gerçekleştirilerek farklı ebat ve donanımlarda yeni yerli İHA’ların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Laboratuvarda ayrıca üniversite öğrencileri ve dış kurum çalışanları için İHA uçuş ve veri işleme eğitim faaliyetlerinin de yapılması planlanmaktadır. Yakın zamanda açılışı yapılacak İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarına olan önemli desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a teşekkürlerimizi sunar, laboratuvarın bilime ve ülkemize faydalı faaliyetler yürütmesini dileriz.”





AA