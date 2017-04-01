TEKNOLOJİ:
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Robotlaşacak mıyız?

İnsan beyni yapay zekaya bağlanıyor.

Robotlaşacak mıyız?

01 Nisan 2017 Cumartesi 10:34



 Tesla ve SpaceX başta olmak üzere birçok yüksek teknolojili projenin arkasındaki isim olan Elon Musk, yeni projesiyle karşımıza çıktı. Neuralink adı verilen yeni proje ile insan beyni yapay zekaya bağlanıyor. Bu sayede bilgisayarlar ve insan beyni arasında direkt iletişim kurulması hedefleniyor.

Neuralink’in ilk amacı nörolojik rahatsızlık çeken insanları tedavi etme yolları geliştirmek olacak. Ancak bundan bir sonraki adımın ise insan beynini güçlendirecek ve insan-bilgisayar hibriti oluşturacak çalışmalar olduğu iddia ediliyor.

Elon Musk, yapay zeka konusunda temkinli olan isimlerden. Geçtiğimiz yıl bir konferansta konuşan Musk, makineler zekileştikçe insanların buna ayak uydurabilmesi için bilgisayar destekli bir zekaya sahip olmaları gerektiğini söylemişti. Neuralink de bunun için atılmış bir adım olarak gösteriliyor.

Tesla ve SpaceX’te olduğu gibi öncelikle ortaya çalışan bir prototip çıkarılması hedefleniyor. Bu prototiplerin epilepsi, Parkinson ve benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılacak beyin implantları olması bekleniyor. Daha sonra ise insan beyninin performansını artıracak çalışmalar bunların üzerine kurulacak. Elon Musk gerçekten kullanılabilecek bir kısmi beyin arayüzünün en fazla beş yıl içinde gerçek olabileceğini söylüyor.

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