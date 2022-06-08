Siber güvenlik sektöründe girişimciler yatırımcılarla buluştu

Gebze'de "Siber Güç Türkiye" programı çerçevesinde 'Yatırımcı/Girişimci Buluşmaları ve İş Geliştirme' etkinliği düzenlendi.

'Siber Güç Türkiye’ programı çerçevesinde TÜBİTAK Marmara Teknokent, TÜBİTAK BİLGEM ve paydaşları koordinatörlüğünde kurumun Gebze'deki yerleşkesinde 'Yatırımcı/Girişimci Buluşmaları ve İş Geliştirme' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde kurulan stantlarda siber güç sektöründe faaliyet gösteren girişimci firmalar, yatırımcılara projelerini anlatma fırsatı buldu. Öte yandan katılımcılara projelerin anlatıldığı sunumlar da yapıldı.





"SİBER GÜVENLİK BİZİM GÜNDEMİMİZDE OLACAK"