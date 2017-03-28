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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası

- Kocaeli'de sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası

28 Mart 2017 Salı 13:14



KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kamu davası açılan tutuklu sanık Veysel Akkuş ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddiaların hatırlatılmasının ardından söz verilen Akkuş, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul ederek, çözüm sürecinin heyecanına kapılıp iddianamede yazılı paylaşımları yaptığını söyledi. 

Facebook'ta tanımadığı bazı insanların paylaşımlarını beğendiğini ve paylaştığını anlatan Akkuş, terör örgütü propagandası yapma kastı olmadığını iddia etti.

Akkuş, evinde yapılan aramada bulunan Abdullah Öcalan posterleri ve konuşmalarının yer aldığı video kayıtlarına ilişkin, "Avrupa'dan dayım gelmişti. Bunları yerde açılan sergiden aldı, giderken yanında götürmedi." diye konuştu. 

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, PKK/KCK ve bu örgütün uzantısı diğer terör örgütlerinin simge ve fotoğrafları ile örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını sosyal medya hesabında aleni bir şekilde paylaştığı ve ev aramasında PKK/KCK'ya ait resim ve videoların bulunması dolayısıyla üzerine atılı suçu işlediğinin sabit görüldüğünden, sanığın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2, Türk Ceza Kanunun 43/1, 53/1, 58/9 ve 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. 


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