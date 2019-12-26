TÜBİTAK SAGE’DEN “ISIL PİL” TEKNOLOJİSİ

Enstitü, Türkiye’nin ilk ve tek Lityum Bor alaşımlı ısıl pil üretimini gerçekleştirerek sonuçlarını aldı. TÜBİTAK SAGE, uzun süredir yürüttüğü çalışmalar sonucu, ısıl pil anot malzemesi ailesine Lityum Silisyum ve Lityum Alüminyum alaşımlarından sonra Lityum Bor alaşımı da dahil etti. Lityum Bor alaşımının ısıl pillerde kullanılması daha yüksek özgül güce ve özgül enerjiye sahip çözümler sunulabilecek. Bu sayede, Milli Savunma Sanayi firmaları Aselsan, Havelsan gibi firmalar tarafından yürütülen ileri teknolojili akıllı mühimmat sistemlerinin daha etkin olması yolunda önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

SAVUNMA SANAYİMİZE ÖNEMLİ BİR KATKI

Lityum Borlu Isıl Pil, çok yüksek enerji yoğunluğuna sahip, 20 yıldan daha fazla kayıpsız raf ömrüne sahip, -54 ile +71 derece arasında kayıpsız tam performans gösteren, en ağır titreşim, irtifa, ivme, sıcaklık, nem, şok şartlarından etkilenmeyen pili TÜBİTAK SAGE 2005 yılından bu yana üretmekte. Savunma sanayisi olmak üzere neredeyse tüm mühimmat, füze sistemlerinin kalbi olan sistemlerde lityum bor alaşımlı piller kullanılacak. TÜBİTAK SAGE bu stratejik ürünü yaklaşık %96 yerlilik oranı ile üretiyor. Şu ana kadar 50’den fazla model geliştirildi ve Aselsan, Roketsan gibi yerli şirketlerimize yapılan teslimatlar yanında, Isıl Pil teknolojisini geliştiren ülke olan Almanya dahil 10’a yakın ülkeye ihracat yapıldı.

DÜNYADA 3-4 ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU TEKNOLOJİ

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş; füzeler, güdüm kitleri, akustik aldatıcılar, tapalar ile güdümlü topçu mühimmatları gibi birçok sistem için hayati öneme sahip olan “Isıl Pil” sistemleri ile ilgili olarak, “Savunma Sanayinde ürettiğimiz bir çok mühimmatın kalbi, bu ısıl pillerimiz. Biz TÜBİTAK-SAGE olarak sistem geliştirme projelerine çalışırken, bir yandan da alt sistemler üzerine de çalışıyoruz. Isıl pil de bu alt sistemlerin en kritikleri arasında. Bütün bahsettiğimiz mühimmatların, uçaktan ayrıldıktan sonra enerjisini sağlayan sistemler ısıl piller. Dünya genelinde sadece 3-4 ülkenin sahip olduğu bir teknoloji, yurtdışından kolaylıkla temin edemeyeceğimiz ürünler. Bu teknoloji, yine TÜBİTAK-SAGE tarafından Türkiye’de geliştirildi ve üretildi. Stratejik bir ürün, olmazsa olmazımız.” açıklamalarında bulundu.

ISIL PİL NEDİR?

Isıl pil; güdüm kitleri, tapalar, füzeler, akustik aldatıcı/yanıltıcılar, güdümlü topçu mühimmatları ve uçak koltuk fırlatma sistemlerinde temel güç kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılmakta olan tek kullanımlık elektrokimyasal güç kaynağıdır. Geniş çalışma sıcaklık aralığı, uzun raf ömrü, raf ömrü boyunca bakım gerektirmeme, hızlı tetiklenme, kendi kendine tükenmeme, yüksek güvenilirlik, zorlu çevresel koşullara dayanıklılık ve yüksek enerji yoğunluğu gibi gereksinimlerin aynı anda karşılanmasının zorunlu olduğu askeri uygulamalarda ısıl pillerin alternatifi bulunmamaktadır.