TEKNOLOJİ:
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Ucuz İnternet Fiyatları Belli Oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta katıldığı etkinlik kapsamında, internet kullanmayan hane kalmaması ve her gelir grubundan vatandaşın bu hizmete erişimi sağlayabilmesi için “internetsiz ev kalmasın” seferberliği başlatıldığının müjdesini vermişti.

Ucuz İnternet Fiyatları Belli Oldu

01 Nisan 2017 Cumartesi 14:06



Bakan Arslan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dijital dönüşümü için internet kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekmişti:

“Bugünün Türkiye'sinde tek bir vatandaşımızın bile internete erişmekten mahrum kalmaması için çalışıyoruz. Çünkü internet herkes için. Gencimiz, yaşlımız, evinde ödevini yapan çocuğumuz, işini büyütmeye çalışan vatandaşımız için. Bu seferberliğin ilk ve en önemli adımı ise, internet fiyatlarının her gelir grubu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak.”

FİYATLAR BELLİ OLDU

İşte Bakan Arslan'ın verdiği müjdenin detayları ortaya çıktı. BTK'nın resmi internet sitesinde İnternet Bizden Kapanyası'nın fiyat listesi açıklandı.

İşte o fiyatlar:


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