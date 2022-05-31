Uzaya çıkan ilk Türk, Dilovalı öğrencilerle buluştu!

Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Gençlerle Vizyon Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve uzaya çıkan ilk Türk unvanını kazanan Durmuş Döven oldu.

Eğitim gönüllüsü olarak bilinen ve Dilovası’nda ki öğrencilerin eğitimde başarılı olmaları için önemli projelere imza atan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile başlatılan, ünlü isimlerin katıldığı Gençlerle Vizyon Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Rusya’da katıldığı uzaya seyahat programında Statosfer’e çıkarak uzay üst sınırına çıkan ilk Türk olan Reysaş Lojistik ve Reysaş



GYO Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven oldu.



Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti İl Yöneticisi Osman Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve öğrenciler katıldı.



UZAYA ÇIKAN İLK TÜRK



Söyleşi öncesi sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için ülkemizde önemli başarılara imza atan, kendilerini kanıtlamış ve tecrübeleri ile genç nesillere ışık tutacak değerlerimizi ilçemizde ağırlayarak gençlerimizle buluşturuyoruz.





Bu ay; sektöründe birçok başarıya imza atmış, bununla birlikte sıra dışı karakteri ile renkli bir kişiliğe sahip ve 2012 yılında Rusya da katıldığı uzay yolculuğu ile Statosfere ulaşarak değişik bir deneyime sahip olan Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Durmuş Döven’ı ilçemizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz.

İnşallah burada anlattıkları ile gençlerimizin geleceğine önemli katkıları olacaktır. Bizleri kırmayarak ilçemize gelen ve gençlerimizle buluşarak, kariyer tecrübesi kazanmalarını sağlayan Sayın Döven’e teşekkür ediyorum” dedi.





DÖVEN’DEN ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ SIRLAR





Başkan Şayir’in konuşmasının ardından programa konuşmacı olarak katılan Durmuş Döven, kısa hayat hikayesinin ardından eğitimin önemi ve başarının sırlarını, iş ve ticaret hayatında ki önemli deneyimlerini anekdotlar halinde anlatarak, başarı yolunda neler yapabilecekleri konusunda ki deneyimlerini öğrencilere aktardı.





UZAY YOLCULUĞU HEYECANINI PAYLAŞTI





Döven ayrıca 2012 yılında Rusya’da katıldığı uzay yolculuğu ile uzaya çıkan ilk Türk unvanını aldığını belirterek. Uzay yolculuğu öncesi ve sonrasında yaşadığı heyecan dolu anılarını öğrencilerle paylaştı.





