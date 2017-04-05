Whatsapp Paralı Döneme Giriyor

Sistem oldukça basit çalışıyor ve kullanıcılar arasında para transferi yapılmasını sağlıyor. Messenger`da bir arkadaşınızla konuştuğunuz esnada "$" ikonuna basmanız ve sonrasında "Pay" butonuna basarak seçeceğiniz banka kartınızla para gönderimi yapabilmeniz mümkün oluyor. Yani tek tuşla hesabınızdan para çekilecek ve diğer hesaba transfer yapabileceksiniz.

Ancak para transferi bir yana, Whatsapp kullanıcılarının canını fazlasıyla sıkacak bir tehlike de var.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp ile bir diğer önemli mesajlaşma uygulaması olan Telegram`da çok büyük bir açık keşfedildi. Açık, hesapların büyük tehlike altında olduğunu gözler önüne serdi.

İsrailli güvenlik şirketi Check Point, oldukça basit bir şekilde bu güvenlik korumasını aşarak hesaplara ulaştı. Saldırganlar içerisinde kodlar bulunan görsel görünümlü bir dosyayı karşı tarafa gönderiyor. Karşıdaki kişi ise fotoğraf indirdiğini düşünürken aslında kullanıcı zararlı yazıcılar sayesinde hesabını karşıdaki kişinin eline vermiş oluyor.

Açığı kullanarak hesaba erişim sağlandıktan sonra konuşma geçmişiniz, kullanıcı bilgileriniz ve fotoğraflarınız indirilebilir hale geliyor. Bunun dışında arkadaşlarınızın hesaplarına da erişmeye başlayabiliyorlar.

Yeni keşfedilen bu açığın 2015 yılından beri WhatsaApp`ın internet tarayıcı versiyonu kullanıma sunulduğundan beri bulunduğu belirtiliyor. WhatsApp ve Telegram söz konusu açığın varlığını doğruluyor ve açığı kapattıklarını belirtiyor.

Whatsapp pes etti, o özellik geri döndü! Whatsapp`ın Hikayeler özelliğini devreye sokmasıyla birlikte kullanıcılar ilk günden isyan etti; uygulamadaki Favori listesinin ve hatta Durum bölümünün kaldırılması tepkilere neden oldu. Tüm tepkilere kulak veren Whatsapp bu kez bakın ne yaptı?

Hikaye özelliğiyle kullanımdan kaldırdığı Durum güncellemesiyle tepki çeken anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp geri adım attı.Kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaşan WhatsApp`ın yeni güncellemesini indirenler WhatsApp Status modunun geri döndüğünü fark etti.

Artık kişi listesinin alt kısmında eskiden olduğu gibi bir ileti bırakılabilecek ancak bu ileti kısmının adı "hakkımda" olarak değiştirildi.

Whatsapp`ta kullanıcılara sunulan bir diğer yeni özellik, iki adımlı doğrulama imkanını sunuyor. Kullanıcılar önce Ayarlar>Hesap>İki adımlı doğrulama>Aktive et seçeneğine girmesi gerekiyor. (Bu ayarı göremiyorsanız, henüz güncelleme telefonunuza gelmemiş demektir, daha sonra tekrar deneyin!)

Ayarı yaptığınızda artık hiç kimse Whatsapp hesabınıza şifrenizi bilmeden giremeyecek ve başka bir telefonda Whatsapp hesabınızı kullanamayacak

1 milyarı aşkın abonesi bulunan Whatsapp`a kimsenin beklemediği bomba bir özellik daha geliyor. Artık mesajları attığınız zaman hemen sonrasında bakın ne olacak?

Söz konusu özellik sayesinde WhatsApp, kullanıcıların konumlarının mesajlaştığı kişiler tarafından görülmesine imkan sağlayacak. Yani artık karşınızdaki kişi izin verdiği sürece o an nerede olduğunu görebileceksiniz.