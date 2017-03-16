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Whatsapp'la Güvende miyiz?

WhatsApp'ta büyük güvenlik açığı bulundu.

Whatsapp'la Güvende miyiz?

16 Mart 2017 Perşembe 15:43

 WhatsApp ve Telegram'da bulunan uçtan uca koruma sistemi sayesinde mesajlara hiçbir şekilde ulaşılamıyor bu sayede kullanıcı güvenle mesajlaşabiliyor. Ancak İsrailli güvenlik şirketi Check Point, oldukça basit bir şekilde bu güvenlik korumasını aşarak hesaplara ulaştı. Saldırganlar içerisinde kodlar bulunan görsel görünümlü bir dosyayı karşı tarafa gönderiyor. Karşıdaki kişi ise fotoğraf indirdiğini düşünürken aslında kullanıcı zararlı yazıcılar sayesinde hesabını karşıdaki kişinin eline vermiş oluyor.


Açığı kullanarak hesaba erişim sağlandıktan sonra konuşma geçmişiniz, kullanıcı bilgileriniz ve fotoğraflarınız indirilebilir hale geliyor. Bunun dışında arkadaşlarınızın hesaplarına da erişmeye başlayabiliyorlar.

Yeni keşfedilen bu açığın 2015 yılından beri WhatsaApp’ın internet tarayıcı versiyonu kullanıma sunulduğundan beri bulunduğu belirtiliyor. WhatsApp ve Telegram söz konusu açığın varlığını doğruluyor ve açığı kapattıklarını belirtiyor. 

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