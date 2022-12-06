TEKNOLOJİ:
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Yüksek buhar gücü ve ütüleme performansı Arçelik Aria Expert Ütü’de

Arçelik Aria Expert BEU 9030D ütü, otomatik kapanma özelliği sayesinde prizde unutmalara karşı güvenlik için geliştirilmiş bir sisteme de sahip

Yüksek buhar gücü ve ütüleme performansı Arçelik Aria Expert Ütü'de

06 Aralık 2022 Salı 12:32

 Geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ile tüketicilerin hayatını kolaylaştıran Arçelik, yüksek buhar gücüne sahip Arçelik Aria Expert BEU 9030D el ütüsüyle iyi bir ütüleme performansı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik Aria Expert BEU 9030D el ütüsü, yüksek buhar gücü ve ütüleme performansının yanı sıra hareket sensörü sayesinde harekete duyarlı buhar vermesiyle kırışıkların üstesinden geliyor ve kolay bir ütüleme deneyimi yaşatıyor.

Her kumaşa uygun 3 farklı sıcaklık moduyla kıyafetlerin kolay ütülenmesini sağlayan Arçelik Aria Expert BEU 9030D ütü, 3000W yüksek performansı, 280 g şok buhar gücü ve 63 g/dk sürekli buhar gücü ile kolay ütüleme deneyimi sunuyor.

Homojen sıcaklık dağılımı ve maksimum kayganlık sağlayan SuperGlide taban teknolojisi sayesinde kaliteli bir ütüleme sunan ve 350 ml su tankı kapasitesine sahip Arçelik Aria Expert BEU 9030D ütü, otomatik kireç temizleme teknolojisi ile dikkati çekiyor.

Arçelik Aria Expert BEU 9030D ütü, otomatik kapanma özelliği sayesinde prizde unutmalara karşı güvenlik için geliştirilmiş bir sisteme de sahip.



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