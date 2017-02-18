DÜNYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

4 Çoçuk Açlıktan Öldü!

Musul'da 4 çocuk açlıktan hayatını kaybetti

4 Çoçuk Açlıktan Öldü!

18 Şubat 2017 Cumartesi 22:21



AA muhabirine konuşan hukuk aktivisti Ömer et-Tai, Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan kısmında 4 çocuğun açlıktan öldüğünü belirtti.

Tai, "Bölgedeki özel kaynaklarımız, ölümlerin nedeninin çocuk sütünün yanı sıra gıda eksikliği ve var olan gıda ürünlerinin pahalılığı olduğunu bizlere bildirdi." ifadelerini kullandı.

Irak'da yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı Musul kenti sakinleri, devam eden operasyonlar nedeniyle kıtlık yaşıyor. Halkın ayrıca ilaç sıkıntısı çektiği ve gönderilen yardımların ise ihtiyacın ancak yüzde 20'sini karşıladığı belirtiliyor.



kaynak AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiDaricaWww.gebzegazetesi.com
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fırat Kalkanı’nda tarihi gün! Fırat Kalkanı’nda tarihi gün!
Camiyi Kundakladı... Camiyi Kundakladı...
VİZE YASAĞINA ORTAK BİLDİRİ! VİZE YASAĞINA ORTAK BİLDİRİ!
Başkalarının Bebeklerini Taşıyorlar Başkalarının Bebeklerini Taşıyorlar
Tavukların zekası şaşırtıyor! Tavukların zekası şaşırtıyor!
Samsung'un Yeni Serisi. GALAXY A! Samsung'un Yeni Serisi. GALAXY A!
Yukarı Çık

Fırat Kalkanı’nda tarihi gün!
Türkiye bir çok cephede terörle mücadele veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle “İkinci istiklal...

Haberi Oku