Türkiye’deki Doğu Türkistanlı toplama kampı mağdurlarının Pekin yönetimine seslerini duyurmak ve ailelerine ulaşmak için verdikleri mücadele sürüyor. Kamp mağdurları, Anadolu’nun çeşitli şehirlerini gezerek, Türk halkını Çin’in Doğu Türkistan’daki etnik, kültürel ve siyasi soykırım fiilleri ve ortaya konan insan hakları ihlalleri noktasında bilgilendirmek istiyor. Doğu Türkistanlı kamp mağdurları, Anadolu seferi için yeniden yola koyuldu. Toplama Kampı Mağdurları Platformu, Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşanan baskı ve asimilasyon politikalarını anlatıyor.
Doğu Türkistan için Anadolu seferi devam ediyor
Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin yönetiminin baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalan aileleri için mücadeleye devam ediyor. Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde aylardır eylem yapan ve aileleri hakkında sağlıklı bilgi isteyen kamp mağdurları, Anadolu seferine çıktı. Kamp mağdurları, Bursa, Konya, Kayseri, Adana, Osmaniye, Sivas ve birçok ilde Türk halkına yaşanan baskıları anlatıyor.