Doğu Türkistan için Anadolu seferi devam ediyor

Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin yönetiminin baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalan aileleri için mücadeleye devam ediyor. Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde aylardır eylem yapan ve aileleri hakkında sağlıklı bilgi isteyen kamp mağdurları, Anadolu seferine çıktı. Kamp mağdurları, Bursa, Konya, Kayseri, Adana, Osmaniye, Sivas ve birçok ilde Türk halkına yaşanan baskıları anlatıyor.