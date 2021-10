İHH Kocaeli’den Mazlumlar için Un Kampanyası

‘Gıda yardımlarının en önemlisi un’

Suriye’deki savaş, vahim bir insani krize sebep oldu. 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. 5 milyondan fazla insan başka ülkelere sığındı. Halen 13.5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

İHH, mültecilerin barınma, sağlık, giyecek gibi ihtiyaçlarının yanında temel gıda ihtiyaçlarını da karşılıyor. Gıda yardımlarının en önemlisi un. Hayırseverlerin bağışladığı unlar, Reyhanlı, Kilis ve Suriye içerisindeki mobil fırınlarda sıcacık ekmeklere dönüşüyor. Her gün on binlerce ekmek on binlerce ailenin sofrasına ulaşıyor.

Bu kapsamda İHH Kocaeli, her ilçeden 1 TIR un ile kampanyaya çıktı.