İHH Kocaeli’den Mazlumlar için Un Kampanyası

‘Gıda yardımlarının en önemlisi un’
‘Bir Aile için Un bedeli 150 lira’
Açıklamalarını sürdüren Bilgin, ‘Bu kapsamda İHH Kocaeli, her ilçeden 1 TIR un ile kampanyaya çıktı. 1 Aile için un bedeli 150 TL,
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gölcük Temsilcisi Ahmet Bilgin, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle 13,5 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek, İHH Kocaeli olarak Suriye’liler için un kampanyası düzenlediklerini açıkladı. Bilgin, hayırsevere ve yardımseverleri kampanyalarına davet etti.
‘Gıda yardımlarının en önemlisi un’
‘Bir Aile için Un bedeli 150 lira’
Açıklamalarını sürdüren Bilgin, ‘Bu kapsamda İHH Kocaeli, her ilçeden 1 TIR un ile kampanyaya çıktı. 1 Aile için un bedeli 150 TL,