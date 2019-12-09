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Soykırım Dursun

Benin’de kurucuları arasında yer alıp Genel başkan vekilliği yaptığım Türk Dünyasın Gazeteciler Federasyonu 10 Aralık dünya insan hakları günü dolayısı ile bir bildiri yayınlayarak Çin’i kınadı

Soykırım Dursun

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:11

TDGF genel başkanı Menderes Demir imzası ile yayınlanan bildiri de Çin in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine uyguladı soykırım ve mezalime son vermesi istendi Çin in insan haklarına saygı duyması gerektiği hatırlatılan bildiriyi sizlerle paylaşıyorum

TDGF Çini Kınayarak Uygur Türklerine Sahip Çıktı

yıllardan beri Çok in insan haklarını çiğnemekte Uygur Türkleri üzerinde sistematik soy kırım uygulamaktadır
Hafta başında çoğunluğu Batılı ülkelerinin oluşturduğu 22 ülke Çin yönetimine ortak bir mektup göndererek Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.
Mektupta devasa toplama kamplarındaki yasa dışı gözaltılardan ve diğer azınlıkların yanı sıra özellikle de Uygurları hedef alan yaygın izleme, gözetleme ve kısıtlamalardan derin endişe duyulduğu dile getirildi
Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da zulüm uyguladığını belirten Türkiye Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurları eziyet ettiğine ilişkin ortak mektuba imza atan ülkeler arasında yer almaktadır.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak Türkiye’nin de imza attığı bu mektubu destekliyor insan hakları örgütlerini Çin’e baskı yapmalarını istiyoruz
TDGF olarak bir kez daha güçlü bir sesle dünya kamuoyu önünde Çin’e sesleniyoruz
Her milletin kendi inancı kültürü ve değerleri ile yaşaması ilahi ve doğal hakkı olduğu evrensel bir gerçektir. Hiçbir millet birlikte yaşadığı egemen milletin kültür ve inancını/dinini taklit etmeye zorlanamaz. Bu doğal ve ilahi bir kanundur ve her millet gibi Çin yönetimi de bu evrensel ilahi gerçeğe uymaya ikna ve mecbur edilmelidir. Her milletin kendi inanç ve kültürünü rahatça yaşadığı evrensel insanlık ailesi düzenine bütün insanlık ve devletlerin uyması ile savaşsız bir evrensel düzene geçilebileceğini kamuoyu İle paylaşıyor Çin’i insan haklarına saygılı olmaya davet ediyor, Uygur Türk kardeşlerimize yapılan insanlık dışı baskı ve soykırımın bir an önce son bulmasını istiyoruz.


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