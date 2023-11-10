Vizekeyfiyle Online Vize Başvurusu

Vize başvuruları geçmişte online olarak yapılamıyordu. İnternet teknolojisinin henüz gelişmemiş olması sebebiyle başvurular yalnızca vizekeyfi vize danışmanlık şubesinden bireysel olarak yapılabiliyordu. Bu durum müşterilerin zaman kaybı yaşamasına neden oluyordu.

Fakat Vizekeyfi.com olarak hizmet sunmasıyla birlikte vize talepleri online olarak işleme konulmaya başlandı. Vize danışmanlığı firması bu nedenle Türkiye genelinden tercih görüyor.

Bireysel müşterilerle birlikte ticari işletmelere de vize belgeleri online olarak hazırlanıyor.

İşlemin online olarak yapılması müşterilerin daha hızlı bir şekilde vize belgelerine sahip olmasını sağlıyor. Online vize hazırlığı müşterilerin en çok aradığı özellikler arasında yer alıyor.

Online Vize Başvurularıyla İşi Şansa Bırakmayın

Online vize başvurularıyla işinizi şansa bırakmamanız Vize Keyfi tarafından tavsiye ediliyor. Firma Türkiye ve yabancı ülkeler üzerinden vize başvurusu online olarak yapılmasının daha avantajlı olacağını vurguluyor. Bu işlem sayesinde müşterileri bireysel olarak vize danışmanlık merkezine başvurmak zorunda kalmayacağını vurguluyor.

Vize Keyfi online vize başvurularını hızlı sürede değerlendiriyor. Bu doğrultuda çok sayıda kadroları aktif bir şekilde görev alıyor. Vizelerin hazırlanması hafta içerisinde tamamlanıyor. Vize danışmanlık sitesi genel olarak toplu olarak yabancı ülkelerin vizelerini hazırlıyor.

Online Vize Başvurusu Yapılışı

Vize Keyfi sitesine giriş yapılır.

Vize online başvuru testi uygulanır.

Test sonucu olumlu olması durumunda ilgili ülkenin resmi vizesi sunulur.

Online Vize Başvuru Yapanlar Memnun Kalıyor

Online vize başvuruları elektronik ortamdan yapılıyor. Vize Keyfi seçenler hizmetten memnun kalıyor. Vizeler çıkarıldıktan sonra müşterilere gerekli havayolu yönlendirmesi yapılıyor.

İşlem dakikalar içerisinde tamamlanıyor. Vize belgesi müşteriye online veya talep edilmesi durumunda faks cihazı üzerinden yazılı olarak gönderiliyor. Fakat birçok müşteriler ülke vizelerini online olarak almayı daha uygun görüyor.

Online vizeler Türkiye'de yalnızca www.vizekeyfi.com tarafından sunuluyor. İşletme kaliteli hizmet anlayışı ile ön planda yer alıyor. Müşterilerden vize başvurusu hazırlanması için belgeler talep ediyor.

Belgeleri teslim alarak vize belgesini takdim ediyor. Vize belgesi Vize Keyfi uzman kadroları tarafından online veya yazılı olarak teslim ediliyor. Vize Keyfi garantili olarak hizmetler sunuyor.

Vizekeyfi.com Amerika Birleşik Devletleri vizesi, İngiltere vizesi, Yunanistan vizesi, Almanya vizesi gibi çok seçenekli yabancı ülke vizeleri hazırlıyor. Firma müşterilerine ev konforunda vize başvurusu alma şansı tanıyor. Müşterilerden ek ücret almadan vizelerini bilgisayardan takibini yapıyor. Site vize test ve danışmanlığını en iyi şekilde gerçekleştiriyor.