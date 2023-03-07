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EĞİTİM:
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217 Bin 246 Depremzede Öğrencinin Başka İllere Nakli Yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen on ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören toplam 217 bin 246 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını bildirdi.

217 Bin 246 Depremzede Öğrencinin Başka İllere Nakli Yapıldı

07 Mart 2023 Salı 11:58

                                      
  Deprem felaketi yaşayan öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü tedbiri alan Milli Eğitim Bakanlığı, deprem nedeniyle nakil talebinde bulunan 217 bin 246 öğrencinin başka illere naklini gerçekleştirdi. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nakil talebinde bulunan öğrencilerin deprem illeri dışındaki 71 ile nakil yaptırdıklarına dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı: 
  "Ankara 29 bin 738 öğrenciyle en fazla nakil yapılan il oldu. Antalya 20 bin 149, Mersin 20 bin 67, İstanbul 16 bin 186, Konya ise 11 bin 985 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu." 
  Özer, deprem nedeniyle diğer illerden İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312, Bursa'ya 6 bin 537, Muğla'ya 6 bin 133 Aydın'a da 4 bin 863 öğrencinin nakil yaptığını kaydetti. Bakan Özer, deprem felaketi yaşayan on ilden nakil yaptıran öğrencilerin dağılımına ilişkin ise şunları söyledi: “Deprem bölgesindeki illerimizden Hatay'dan 71 bin 959 öğrencimizin başka illere naklini yaptık. Kahramanmaraş'tan 52 bin 908, Malatya'dan 39 bin 987, Adıyaman'dan 22 bin 889, Gaziantep'ten 14 bin 719, Osmaniye'den 4 bin 167, Adana'dan 4 bin 41, Diyarbakır'dan 3 bin 152, Şanlıurfa'dan 3 bin 80, Kilis'ten 344 kişi olmak üzere toplam 217 bin 246 öğrencimizin başka illere naklini gerçekleştirdik" 
  Öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Özer, "Öğrencilerimizi okulla buluşturmak için, yavrularımızdan mümkün olduğunca depremin izlerini silmek için bütün arkadaşlarımızla gece gündüz sahadayız. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü imkanı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
                                   




İHA
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