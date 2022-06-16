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Aklınla Bin Yaşa’da Final Heyecanı

Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ‘’Aklınla 1000 Yaşa’’ Zeka Oyunları Yarışmasının final heyecanı yaşandı

Aklınla Bin Yaşa'da Final Heyecanı

16 Haziran 2022 Perşembe 11:32


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğünün İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, Türkiye Zeka Vakfı’nın katkılarıyla her yıl 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘’Aklına bin Yaşa’’ Zeka Oyunları Yarışması’nın finali yapıldı. 


FİNAL SINAVI YERLERİ

Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları yarışmasının finali Kocaeli genelinde belirlenen 3 okulda gerçekleştirildi. Gebze bölgesi için Gebze 50. Yıl Chrysler Ortaokulu, İzmit bölgesi için Türkan Dereli İlkokulu ve Gölcük bölgesi için de Gölcük Barbaros İlkokulu sınav merkezi olarak belirlendi. Aileleriyle gelen öğrencilerin sınava ilgisi büyüktü. Yaklaşık 1300 öğrencinin katıldığı sınav süresince okul bahçesinde bekleyen velilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. 


ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER

Yarışma sorularının değerlendirilmesi Türkiye Zekâ Vakfı tarafından, Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması standartlarına göre yapılacak. Başarı sağlayan öğrencilere 23 Haziran Perşembe günü planlanan ödül töreninde çeşitli hediyeler verilecek. Buna göre birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye notebook, üçüncüye tablet ve mansiyon (4. ve 10. arası) ödülleri olarak da öğrencilere akıllı saat verilecek. Aklınla Bin Yaşa Zekâ Oyunları yarışmasında, süreç içinde öğrencileri hazırlayan ve başarı elde eden öğrencilerin öğretmenlerine de akıllı saat hediye edilecek.


 


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