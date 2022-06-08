Gençlere hediye takdiminde bulunan Başkan Büyükgöz, yeni projelerle gençlerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Sınavlar hakkında dereceye giren öğrencilerle de bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek üniversiteye giriş sınavlarına girecek tüm gençlere de başarılar diledi. Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Başarılı öğrencilere Büyükgöz’den hediye takdimi
Gebze Belediyesi katkıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gebze genelinde 12. Sınıf YKS Deneme Sınavı ve 8. Sınıf Kazanım Değerlendirme sınavlarında dereceye giren öğrencilere Başkan Büyükgöz hediye takdim etti
Gençlere hediye takdiminde bulunan Başkan Büyükgöz, yeni projelerle gençlerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Sınavlar hakkında dereceye giren öğrencilerle de bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek üniversiteye giriş sınavlarına girecek tüm gençlere de başarılar diledi. Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.