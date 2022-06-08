Başarılı öğrencilere Büyükgöz’den hediye takdimi

Gebze Belediyesi katkıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gebze genelinde 12. Sınıf YKS Deneme Sınavı ve 8. Sınıf Kazanım Değerlendirme sınavlarında dereceye giren öğrencilere Başkan Büyükgöz hediye takdim etti









Başkan Büyükgöz başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Gebze Belediyesi katkıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gebze genelinde 12. Sınıf YKS Deneme Sınavı ve 8. Sınıf Kazanım Değerlendirme sınavlarında dereceye giren öğrenciler Başkan Büyükgöz’ü ziyaret etti. Sınav birincileri TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi öğrencisi Kaan Burak ve Osmangazi Ortaokulu öğrencisi Ahmet Davut’u okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte makamda ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dereceye giren tüm öğrencileri kutladı.

YKS’DE TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR



Gençlere hediye takdiminde bulunan Başkan Büyükgöz, yeni projelerle gençlerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Sınavlar hakkında dereceye giren öğrencilerle de bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek üniversiteye giriş sınavlarına girecek tüm gençlere de başarılar diledi. Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.





