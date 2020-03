Bilim ve Teknoloji dolu günler başladı

Bilim ve Teknolojide öncü, yenilikçi ve inovatif şirket yöneticileri ve başarılı iş insanları öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla bilim ve teknoloji çatısı altında iş dünyası ile köprü kurulması, öğrencilere daha geniş staj olanakları sunularak iş dünyasıyla tanışma imkânı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik 3-4-5 Mart tarihlerinde 3 gün sürecek.

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) GTÜ Topluluk Başkanı Yusuf Can Şahin, her yıl iş dünyasının birbirinden önemli isimlerin katıldığı Bilim ve Teknoloji Günleri'nde eşsiz deneyim ve tecrübelerin paylaşılacağı etkinlikte öğrencilerin kariyer hayatlarında iz bırakacak yararlı bilgiler edineceklerini belirtti.

Uzun Dönemli Bilim ve Teknoloji Vizyonu Geliştirerek Bu Alanlarda Önemli Yatırımlar Yapmalıyız

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun, Ekinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrencileri kutladığı açılış konuşmasında bilgi birikiminin teknolojik süreçlere dönüşümüne değindi. Prof. Dr. Coşgun, “Bilim ve teknoloji politikaları, ekonomik ve toplumsal refah seviyesini ciddi bir şekilde belirlemektedir. Bu yüzdendir ki gelişmiş ülkeler kısa vadeli değil, uzun dönemli bilim ve teknoloji vizyonu geliştirerek bu alanlarda önemli yatırımlar yapmaktadırlar. Günümüzde teknoloji geliştirme, sanayileşme ve teknolojiden yararlanarak yeni alanlar ve ürünler oluşturma yarışı, globalleşen dünyada daha da şiddetlenirken, bu yolla erişilen güç, ülkeler için dünya piyasalarında büyük bir rekabet alanını da beraberinde getirmektedir.” ifadesinde bulundu.

GTÜ Teknopark ile Sanayi Entegrasyonu Yeni Bir Boyut Kazanacak

Coşgun, konuşmasının devamında, “Gelişmiş ülkelerde ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla Ar-Ge ve yenilikçilik altyapısı, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip işgücü, bilgi ve deneyim birikimi, kaliteli üretim ve ürün yelpazesinde zenginlik gibi kriterler rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörlerdir. Ar-Ge ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesi, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ülkemiz ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması ülkemiz için de oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada hatırlatmak isterim; Gebze Teknik Üniversitesi olarak kurulma aşamasında olan Teknoparkımız ile sanayii ile entegrasyonumuza yeni bir boyut kazandıracağız. Hem siz öğrencilerimize hem de akademisyenlerimize çok daha çeşitli iş olanaklarının da kapısını aralamış olacağız.” şeklinde konuştu.





Prof. Dr. Coşgun, GTÜ’lü Öğrencilere Desteğini Yineledi

GTÜ’lü öğrencilere desteğini yinelediği konuşmasında Coşgun, “Dünya’nın 4. Sanayi Devrimi’ni konuştuğu bir zamanda yaşıyoruz. Özellikle yapay zeka, çalışmaları, big data ve makine öğrenmesi konuları her geçen hayatımızın biraz daha içine giriyor. Türkiye olarak ülkelerin yarışmaya başladığı yeni bir kulvar olan bu 4. Sanayi Devrimini ıskalamamak en çok sizlerin elindedir. Nanoteknoloji, bilişim teknolojileri, siber güvenlik, moleküler biyoloji gibi alanlarda ülkemizin sizlerin genç ve yenilikçi fikirlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi olarak yenilikçi fikirlerinize her zaman sonuna kadar destek vereceğimizi sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

GTO Başkanı Çiler Yeni Nesil İş Modellerine Dikkat Çekti Türkiye Ekonomisinde Gebze’nin Rolünü Anlattı

Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler, etkinliğin açılış konuşmasında geleneksel iş modellerinin yerini alan yeni nesil iş modelleri yeni nesil şirketlere bıraktığına vurgu yaptı. Gebze’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemine de değinen Çiler, “Türkiye’de ilçe adıyla kurulan üniversiteye sahip olan tek yer Gebze. Biz de üniversitemizle gurur duyuyoruz. Üniversitemizin kurulmasında emeği geçenlere ve önemli başarılarında imzası bulunan tüm personeline huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. Ayrıca 9 organize sanayi bölgesi irili ufaklı firmalarla Türkiye’nin ekonomide lokomotif ilçesi. Bilişim Vadisi’yle Silikon Vadisi’nin bir benzeri Gebze’de kuruldu. Sadece bölgemizde 4a-4b-4c çalışanlarının sayısı 362 bin 419 kişi. Gebze’de 172 bin 518 öğrencimiz öğrenim görüyor. Her ne kadar ilçe olsa bile Gebze tek başına 78 ilin toplamı kadar ihracat yapan bir yer. Toplamda 4 vergi dairemiz var. Yani üreten, ticaret yapan, sanayisiyle ülkesine katkılar sunan bir yer Gebze. Yoğun bir rekabetin hızlı bir değişimin olduğu bir süreçteyiz. Bu değişimi yakalayabilenler ayakta kalacaklardır. Sizler yaşadığınız yer ve öğrenim gördüğünüz üniversite ile bu değişimi yakalayıp yön verebilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çakmak: Sadece Mezuniyet Diploması ile Yetinmeyin

Gebze’nin konumu ile ilgili avantajlardan yararlanmalarını isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Günümüzde yüksek öğrenim görüp mezun olanların sayısı hızla artıyor. Devlet, özel ve vakıf üniversiteleri ile yüksek öğrenim görmek isteyen herkes bu imkanı elde edebiliyor. Sadece üniversite okumak yeterli değil. Üniversitenin sizlerin bilgi ve kabiliyetlerini ne oranda artırdığı önemli. Kendi yeteneklerinizin farkında olun. Nasıl öğrenebileceğinizin ayrımına iyi varmalısınız. İyi olduğunuz alanları keşfedin ve geliştirin. Türkiye’de telekomünikasyon şirketleri mezunların çalışmak istedikleri bir alan. Ben de bu alanda görev yapmış biri olarak size bu alanda çalışmayı öneririm. Mezun olduktan sonra hemen bir kamu kurumunda çalışmayı hedeflemeyin. Mümkünse iyi bir şirkette kendinizi geliştirin hatta arkadaşlarınız ve ailenizle kendi şirketinizi kumayı gündeminizden çıkarmayın.” ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından firmalardan gelen yönetici ve iş insanları sunumlar gerçekleştirdiler. 5 Mart tarihine kadar devam edecek etkinliğe katılan firmalardan bazıları; Logo Yazılım, Koç Finans, Kale Grubu, Sodexo, LC Waikiki, Peakup, Trendyol, Vodafone, Türkiye İş Bankası, Atlas Global, Mediamarkt, CarrefourSA, Mercedes-Benz, Çimsa, Deloitte, Hayat Kimya, Pegasus. Ayrıca etkinlik sonunda yapılacak çekiliş neticesinde katılımcılardan 1’er kişiye İphone 11, İPAD 7. Nesil, XIAOMI kulaklık, 2 kişiye Samsung Galaxy Watch, Organicraft çantalar ve toplamda 3 bin lira değerinde LC Waikiki alışveriş çekleri hediye edilecek.