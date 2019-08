Bıyık: ‘Eğitime desteğimiz sürecek’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim görev ve LGS’de elde ettikleri başarı ile Fen Liseleri’ne girmeye hak kazanan öğrenci ve ailelerini ağırladı. Başarılı öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Başkan Bıyık, eğitime her zaman destek vereceklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri’nde düzenlenen liselere hazırlık kurslarında eğitim gören ve Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) elde ettikleri sonuçlarla Fen Liseleri’ne girmeye hak kazanan başarılı öğrencileri ve ailelerini ağırladı.

SİZLERİN BAŞARISI DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden ve ailelerini tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eğitimin her zaman destekçisi olacaklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Darıca Belediyesi olarak 9 ayrı mahallede bulunan bilgi evlerimizde öğrencilerimize yönelik liselere ve üniversitelere hazırlık kursları düzenliyoruz. Yaklaşık 200 öğrencimizin eğitim gördüğü liseye hazırlık kurslarımızın başarısı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 14 öğrencimiz elde ettikleri başarıyla Fen Liselerine girmeye hak kazandı. Aynı şekilde 150 öğrencimiz de Anadolu Liselerine yerleşti. Ben bir kez daha öğrencilerimizi ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Bilgi Evleri’nde ders veren öğretmenlerimizi de kutluyorum.

EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Darıca Belediyesi olarak eğitim hayatları boyunca genç kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Bilgi Evlerimizi daha da geliştirerek eğitime desteğimiz her zaman devam edecek. Ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. En kıymetlileri olan yavrularını bizlere emanet ettiler. Biz de bu güveni boşa çıkarmamanın gururunu yaşıyoruz. Darıca Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.” Öğrenci velileri de Bilgi Evlerinden memnun olduklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.