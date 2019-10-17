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EĞİTİM:
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Büyükşehir’de yazılım geliştirme eğitimi

DevOps Fundamentals eğitim projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, yazılım geliştirme ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesini planlıyor.

Büyükşehir'de yazılım geliştirme eğitimi

17 Ekim 2019 Perşembe 10:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından AB ve Dış ilişkiler Şube Müdürlüğü desteği ile hazırlanan DevOps Fundamentals(Yazılım Geliştirme ve Operasyon Temelleri) proje başvurusu, MARKA’nın 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında İzmit ilçesi fuar içi Sivil Toplum Merkezi’nde Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı çalışan personele eğitim verildi. Yazılım metodolojisi, teknik altyapı ve kurgusal anlamda yenilikleri kapsayan eğitimde DevOps’un 7 sırrı ve diğer önemli başlıklar üzerinde duruldu.

 

PERSONELE VERİLEN EĞİTİM 3 GÜN SÜRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, DevOps Fundamentals(Yazılım Geliştirme ve Operasyon Temelleri) eğitim projesini hayata geçirdi. Türkiye’nin önde gelen DevOps uzmanlarından Orhan Kalaycı’nın eğitmenliğinde gerçekleştirilen eğitimle yazılım alanında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi aynı zamanda yazılım geliştirme ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi planlanıyor. 3 gün boyunca toplam 18 saat süren eğitime, iş analistleri, destek ve test personelleri ile yazılım geliştiriciler katıldı.

 

GELİŞTİRİLEN UYGULAMALAR DAHA HIZLI VE SAĞLAM OLACAK

Eğitime katılan grubun ortak bir amaca ahenk içinde ulaşması ve aksaklıkların önüne geçilmesi için DevOps disiplini altında nasıl çalışılacağı konusunda önemli kazanımlar elde edildi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü personelleri, aldıkları eğitimle kesintisiz ve daha az hata çıkaran uygulamalar geliştirmeyi planlıyor. Bundan sonra yazılım geliştirilirken kısa sürede üret, hatayı baştan tespit et ve hemen düzelt mantığı ile hareket edilecek.

 

DEVOPS FUNDAMENTALS NE GETİRECEK?

Mikroservis mimarisi ile en küçük boyutta kullanılabilir programlar üretilecek. Çevik, hızlı kod geliştirme altyapısı oluşturulacak. Tüm programlar hizmete sunulmadan önce test otomasyonunda koşturularak hatalar baştan tespit edilecek. Küçük parçalar halinde yazılan uygulamalar toplayıcı yapılarda birleştirilecek. Sanal sistemler üzerinden ürün yönetimi kurgulanacak. Kendine yetecek boyutta küçük takımlar kurumsal şapka altında yeniden yapılandırılacak.




 

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