EĞİTİM:
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Çocuklara At Eğitimi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Atlı Eğitim Merkezi Gebzeli çocuklar için kapılarını açtı. Gebzeli çocuklar at biniciliği sporunu A’dan Z’ye uygulamalı olarak bu merkezde tanıyor, öğreniyor.

Çocuklara At Eğitimi

14 Mart 2017 Salı 11:29


 

ÖNCE EĞİTİM

Gebze Belediyesi Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi kapılarını Gebzeli çocuklar için açtı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziler’de bulunan Atlı Eğitim Merkezi’nde Gebzeli ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerine binicilik sporu tanıtılıyor.  Haftanın üç günü 41 ilkokuldan belirlenen sınıflardan öğrenciler ilk olarak ata nasıl binileceğini anlatan film izletiliyor. Öğrenciler daha sonra eğitim merkezinin tesisinde bulunan yemlik, eğerlik, at yıkama ve at hazırlama bölümlerinde işin uzmanlarından bilgi alıyor.

SONRA PRATİK

Eğitim sonunda toog başlık ve yeleklerini giyen çocuklar eğitmen ve seyisler eşliğinde ata biniş kurallarını atın yanında ona dokunarak öğrenip sonra uygulayarak gerçekleştiriyorlar. Eğitimler öğrencilere biniciliği öğretmenin yanı sıra hayvan sevgisini de aşılıyor. Eğitmenler hayvanlarla dokunarak iletişime geçmenin bu yaşlardaki çocuklarda hayvan sevgisini artırdığını ifade etti.

TERAPİ MERKEZİ

Dezavantajlı gruplar için de terapi merkezi olarak hazırlıklarını sürdüren tesiste, bu anlamda da hizmet verilecek. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik yönden hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve tedavi süreçlerine katkı sağlanacak.

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