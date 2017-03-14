Çocuklara At Eğitimi

ÖNCE EĞİTİM
Gebze Belediyesi Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi kapılarını Gebzeli çocuklar için açtı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziler’de bulunan Atlı Eğitim Merkezi’nde Gebzeli ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerine binicilik sporu tanıtılıyor. Haftanın üç günü 41 ilkokuldan belirlenen sınıflardan öğrenciler ilk olarak ata nasıl binileceğini anlatan film izletiliyor. Öğrenciler daha sonra eğitim merkezinin tesisinde bulunan yemlik, eğerlik, at yıkama ve at hazırlama bölümlerinde işin uzmanlarından bilgi alıyor.
SONRA PRATİK
Eğitim sonunda toog başlık ve yeleklerini giyen çocuklar eğitmen ve seyisler eşliğinde ata biniş kurallarını atın yanında ona dokunarak öğrenip sonra uygulayarak gerçekleştiriyorlar. Eğitimler öğrencilere biniciliği öğretmenin yanı sıra hayvan sevgisini de aşılıyor. Eğitmenler hayvanlarla dokunarak iletişime geçmenin bu yaşlardaki çocuklarda hayvan sevgisini artırdığını ifade etti.
TERAPİ MERKEZİ
Dezavantajlı gruplar için de terapi merkezi olarak hazırlıklarını sürdüren tesiste, bu anlamda da hizmet verilecek. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik yönden hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve tedavi süreçlerine katkı sağlanacak.