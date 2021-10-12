Darıca Belediyesi’nden ücretsiz İngilizce kursu

‘Öğrenci dostu belediye’ uygulamalarıyla gençlere yönelik projelere önem veren Darıca Belediyesi, eğitim ve iş hayatında önemli olan yabancı dil konusunda da öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz İngilizce kursu düzenliyor.

Darıca’da eğitimden kültür sanata ve el beceri kurslarından spor kurslarına kadar bugüne kadar binlerce kişiye ücretsiz eğitimler veren Darıca Belediyesi, eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde yabancı dil öğrenmek isteyenler için ücretsiz İngilizce Kursu düzenleniyor. 13 yaş ve üzerindeki herkesin başvurabileceği İngilizce kursuna kayıtlar devam ederken son başvuru tarihinin ise 17 Ekim 2021 olduğu belirtildi. Kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Adnan Menderes Kültür Merkezinde bulunan Kütüphane Müdürlüğüne başvurabilir ya da 4447441 1964 (dahili) numaralı telefonu arayabilirler.

GENÇ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Gençlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yabancı dil öğrenmek isteyenleri kursa davet ederek “Darıca Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yabancı dilin önemini hepimiz iyi biliyoruz. Gençlerimizin yabancı dil öğrenerek bir adım öne çıkmalarına katkı sunmak için ücretsiz İngilizce kursu düzenliyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.