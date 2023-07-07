Dilovası’nda Ödüllü Masa Tenisi Ve Yüzme Turnuvası

Yaklaşan 15 Temmuz hain darbe girişimimin yıl dönümü nedeniyle Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bugünü unutturmamak adına Masa Tenisi Turnuvası ve ‘Demokrasiye Atılan Kulaçlar’ adı altında yüzme turnuvası düzenliyor.
10 yaş üzeri vatandaşların katılabileceği turnuvaya katılım için; Dilovası Belediyesi Beyaz Masa Servisi, Dilovası Kapalı Spor Salonu, Dilovası Kapalı yüzme Havuzu, Diliskelesi Polisan Kapalı Spor Salonu, Tavşancıl Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonu ve Köyler için Muhtarlıklardan kayıt yaptırılabilecek.
TURNUVA İKİ GÜN SÜRECEK
Yarışmacılar; 08-09 Temmuz (Cumartesi-Pazar) Tarihlerinde Dilovası Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek müsabakalarda ter dökecekler. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılar ödüllerini; 15 Temmuz akşamı düzenlenecek etkinliklerde Dilovası protokolünün elinden alacaklar.