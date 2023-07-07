Dilovası’nda Ödüllü Masa Tenisi Ve Yüzme Turnuvası

Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ödüllü masa tenisi ve yüzme turnuvası düzenliyor.