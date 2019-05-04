Fatih MTAL Öğrencileri Ailelerle Buluştu

Gebze Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ait “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor” kapsamında yürüttükleri “Sosyal Farkındalık ve Teknik Destek” projesi kapsamında aile ziyaretlerini tamamladı.

Öğrenciler ev ziyaretlerinde; İŞ-KUR ve sunduğu hizmetler, iletişim, bilişim suçları, dolandırıcılık, e devlet uygulamaları konularında bilgi paylaşımında bulundu.



Okul yönetimi, proje hazırlama, araştırma, sunum ve iletişim kabiliyetleriyle sosyal sorunlar ve çözümleri konusunda farkındalık yaratan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, evlerinin kapılarını açarak bu projeye destek veren velilere de teşekkürlerini iletti.

Aynı proje kapsamında işyerlerinden bu proje için temin edilen laptop bilgisayar, bakımı ve tamiri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi bir aileye teslim edildi.