Fly BVLOS Technology İlk Uluslararası İHA Eğitimini Tamamladı

Verdiği nitelikli eğitimler ve danışmanlıklarla Türkiye sivil drone endüstrisinin gelişimine önemli katkılarda bulunan Fly BVLOS Technology, ilk uluslararası eğitimi ile Cibutili İHA pilotlarını mezun etti. İHA pilot eğitimi alan başarılı öğrenciler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’ta bulunan Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology, İHA pilotluğu eğitimi alan öğrencilerini mezun etti. Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene birçok farklı ülkeden büyükelçi ve çok sayıda davetli katıldı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye İHA ihracatı gerçekleştiren Fly BVLOS, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Tecrübeli Savaş Pilotları Eğitim Verdi

Dünyada benzeri olmayan Dronepark konseptindeki sivil drone kullanımı alanında verilen nitelikli İHA pilotluğu eğitimleri, Fly BVLOS Technology’yi sadece Türkiye’de değil bölgesinde de önemli merkezlerden biri haline getirdi. Cibutili öğrencilerin eğitimleri, Birleşik Krallık’a ait Royal Air Force ve Royal Navy Force emekli Harrier pilotları tarafından verildi. 10 hafta süren eğitim programında hem teorik dersler ve BVLOS eğitimleri gerçekleştirildi hem de öğrenciler Türkiye’nin farklı noktalarında değişik coğrafi koşullarda uygulama tecrübesi edindi. Bingöl’de verilen BVLOS eğitimlerinin ardından Ankara’ya geçen öğrenciler, İHA pilotluk eğitimlerinde dünya standartlarının üzerine çıkarak Cessna 172 S uçağı ile gerçek uçuş deneyimi yaşadı. Fly BVLOS öğrencileri tam iniş ve kalkış olacak şekilde seyrüsefer uçuşları gerçekleştirdi.

Kuruluşunun 1’inci yılını da kutlayan Fly BVLOS Technology’den mezun olan öğrenciler, açılış konuşmasını Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın yaptığı törende pilotluk sertifikası ve rozeti almanın gururunu yaşadı. Törenin ardından Dronepark’ta gerçekleşen kokteyl ile birlikte katılımcılara Fly BVLOS Technology’nin uluslararası düzeyde yetkinliklere sahip İHA’larının özellikleri hakkında bilgi verildi.

Şahin: İlk yılımızda İngiltere’ye İHA ihraç ettik

Mezuniyet töreninde konuşan Coşkunöz Savunma ve Havacılık Grup Müdürü Ünver Şahin, “Fly BVLOS, havacılık ülkesi İngiltere’ye İHA ihracatı gerçekleştiren ilk Türk şirket olma özelliği taşıyor. İlklerin oldukça büyük önem teşkil ettiği şirketimizde; ilk yılımızda, ilk mezunlarımızla olmak bizler açısından çok değerli. 10 hafta süren eğitimlerin dolu dolu geçmesi adına öğrencilerimiz, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı coğrafyalarında uçuş deneyimi yaşama fırsatı da yakaladı. Önümüzdeki dönemde, sivil havacılık konusunda eğitim girişimlerimizi ve iş birliklerimizi de büyüme stratejilerimiz paralelinde artıracağız” dedi.

Fly BVLOS’un eğitimlerde iş birliği yaptığı Come 2 Türkiye (C2T) Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Güvercin de “ Come 2 Türkiye grubu olarak üniversitelerimizin uluslararasılaşmasını ve ülkemizin lobi gücünü artıracak çalışmaları 31 ülkedeki temsilcilerimiz ile sürdürüyoruz. Genç İHA pilotlarımızın ilerleyen dönemde ekonomiye katılımını ve ülkemiz ihracatına katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu kapsamda yürüteceğimiz ortaklaşa çalışmaları artırmayı diliyor, programa değer katan tüm ekibe teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘Programda bulunmaktan gurur duyuyoruz’

Sertifika töreni sırasında söz alan İHA pilotluk eğitimi mezunlarından Houssein Waberi Guelleh, “Bu programda bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Eğitmenlerimizden çok fazla şey öğrendik. Sağlanan kapsamlı eğitim ve büyük organizasyon için tüm Fly BVLOS ekibine ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a teşekkür ediyoruz” diyerek yeni teknolojilere dair kazandıkları yetkinlikler için şanslı olduklarını dile getirdi.





Fly BVLOS henüz kuruluşunun ilk yılında önemli başarılara imza atıyor

Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology, kuruluşunun henüz 1. yılında İHA üretimi ve İHA pilotluğu eğitimi alanında önemli başarılara imza atarak savunma-havacılıkta yerli ve milli üretime katkı veriyor. Firma, ‘JACKAL’ isimli İnsansız Hava Aracı ile ilk ihracatını İngiltere’ye gerçekleştirdi. Atılan imzalarla birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez İngiltere’ye bu alanda bir satış yapmış oldu. Aynı zamanda İHA alanında ülkemizde ilk kez uluslararası BVLOS pilotluğu standartlarında eğitimler veren Fly BVLOS, Technology önümüzdeki günlerde farklı ülkelerle yapılacak eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile Türk Drone endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek.

































