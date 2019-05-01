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Fotodinamik Günü bilim insanlarını bir araya getirdi

“The 4th GTU Photodynamic Day” Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Elektronik Mühendisliği bölümü Amfi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Fotodinamik Günü bilim insanlarını bir araya getirdi

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:51

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Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen konferans; tıp, sanayi ve bilim dünyasından birçok bilim insanını bir araya getirmeyi başardı. Etkinliğe Türkiye’nin yanı sıra; İspanya, Avusturya, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan bilim insanları katılıp Fotodinamik alanındaki en güncel bilgileri paylaştı. Tıp ve Kimya başta olmak üzere birçok alanda fotodinamik yaklaşımının bilime kattığı değer gözler önüne serildi.

Etkinlik; Tomas Torres, Kristjan Plaetzer, Stéphanie Leroy-Lhez, Colin Hopper, Lluϊsa Pérez-García ve Anzhela Galstyan’ın katılımlarıyla dünyanın farklı noktalarındaki bilim insanlarını bir araya getirmesiyle önem kazandı. AyrıcaEuropean Technology Platform on Nanomedicine (ETPN), International Photodynamic Association (IPA), European Platform for Photodynamic Medicine (EPPM), European Society for Photobiology (ESP) gibi uluslararası topluluklar tarafından desteklendi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 4. GTÜ Fotodinamik Günü Düzenleme Komitesi Başkanı GTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabienne Dumoulin, ilkini Mayıs 2015’te gerçekleştirdikleri ve geleneksel hale gelen Fotodinamik Günü Kongresi’nin, UNESCO tarafından belirlenen ve GTÜ'nün Türkiye’nin ulusal irtibat noktası olduğu Uluslararası Işık Günü çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti.

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun, açılış konuşmasında, kongrenin onursal başkanı olan GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan ve üniversite yönetiminin Fotodinamik alanına verdiği önemi anımsatarak etkinliği çok değerli bulduklarını ifade etti.

Etkinlik süresince ve verilen aralarda katılımcılar dünyanın önde gelen bilim insanlarına soru sorma fırsatı elde etti. Ayrıca Royal Society of Chemistry ve Porphychem sponsorluğunda 3 'En İyi Poster Ödülü' verildi.

 

Oldukça samimi ve sıcak ortamda gerçekleşen kongrede, tüm davetli konuşmacılar dinleyicilerle diyalog kurarak etkili ve verimli bir kongre gerçekleştirmiş oldu.


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Anahtar Kelimeler
Fotodinamik GünüKonferansGebzeGTÜ
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