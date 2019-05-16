Gebze İHL’de Nitelikli eğitim fırsatı!

Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi proje okulu olan Gebze İmam Hatip Lisesi sınavla öğrenci alacak. Sınav için müracaatlar başladı.

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, LGS puanına göre lise için 90 öğrenci, ortaokul için sınavla 60 öğrenci alınacak

Gebze’nin köklü eğitim kurumlarından olan Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni dönemde Nitelikli okul kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca nitelikli okul kapsamına alınan Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Proje uygulama okulu olan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin LGS başarısına göre öğrenci alacak.

LGS’de başarılı olan ve yüzdelik dilimlerde üst sıralarda yer alan öğrencilerin tercih yapabileceği Fen ve Sosyal Bilimler müfredatlı bölümlere 90 öğrenci alınacak ve 3 sınıf açılacak. Öğrenciler Anadolu İmam Hatip müfredatının yanında Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunda ikinci Yabancı dil, Türk Kültür ve Medeniyet tarihi, sosyal bilim çalışmaları, bilgisayar bilimi gibi dersler olacak.

Orta öğretim kısmı olan 5.sınıfa ise okulun düzenleyeceği sınavla 60 öğrencinin alınacağı öğrenildi.



