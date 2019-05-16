EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Gebze İHL’de Nitelikli eğitim fırsatı!

Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi proje okulu olan Gebze İmam Hatip Lisesi sınavla öğrenci alacak. Sınav için müracaatlar başladı.

Gebze İHL'de Nitelikli eğitim fırsatı!

16 Mayıs 2019 Perşembe 13:49

banner419

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, LGS puanına göre lise için 90 öğrenci, ortaokul için sınavla 60 öğrenci alınacak

Gebze’nin köklü eğitim kurumlarından olan Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni dönemde Nitelikli okul kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca nitelikli okul kapsamına alınan Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Proje uygulama okulu olan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin LGS başarısına göre öğrenci alacak.

LGS’de başarılı olan ve yüzdelik dilimlerde üst sıralarda yer alan öğrencilerin tercih yapabileceği Fen ve Sosyal Bilimler müfredatlı bölümlere 90 öğrenci alınacak ve 3 sınıf açılacak. Öğrenciler Anadolu İmam Hatip müfredatının yanında Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunda ikinci Yabancı dil, Türk Kültür ve Medeniyet tarihi, sosyal bilim çalışmaları, bilgisayar bilimi gibi dersler olacak.

Orta öğretim kısmı olan 5.sınıfa ise okulun düzenleyeceği sınavla 60 öğrencinin alınacağı öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeAnadolu Imam Hatip LisesiProje Okulu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Okullara 2 yeni ara tatil Okullara 2 yeni ara tatil
Özel çocukların diploma sevinci Özel çocukların diploma sevinci
Çiftçi,” Bilim tek çıkış yolumuz” Çiftçi,” Bilim tek çıkış yolumuz”
Eliz Kreşten Anlamlı Organizasyon Eliz Kreşten Anlamlı Organizasyon
KO-MEK’e Yoğun İlgi KO-MEK’e Yoğun İlgi
GTÜ'de 'Kanser' Konuşuldu GTÜ'de 'Kanser' Konuşuldu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Okullara 2 yeni ara tatil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık...

Haberi Oku