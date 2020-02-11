Gebze'de eğitime %100 destek

Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında Kocaeli Valiliği ve hayırsever İş Adamı Mehmet Tuğrul Tekbulut’un iş birliğiyle yapılacak olan 12 Derslikli Gebze Bilim Sanat Merkezi (Bilim ve Sanat Merkezi Binası, Donatım ve Çevre Tanzim işi) yapımına ait protokol imza töreni Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadık Akar, Hayırsever İş Adamı Mehmet Tuğrul Tekbulut katıldı.

İş Adamı Mehmet Tuğrul Tekbulut yaptığı konuşmalarında; “Eğitime katkıda bulunmak, çocukların yetiştiğini görmek ve velilerin sevincini görmek hoşumuza gitti. Bu konuda çok yatırım yapmamız lazım. Gençlerimizi bu alanda yetiştirmeliyiz. Bundan sonrada imkân ölçülerinde bu yardımları yapmaya devam edeceğim.” dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında; “Bilişim Lisemiz sizlerin destekleriyle hayata geçti ve güzel bir hizmet veriyor. Özellikle bölgede ihtiyaç duyulan nitelikli insanların yetiştirilmesi bakımından oldukça güzel bir okulumuz. Bilim, Sanat Merkezi de ilçemiz için önem arz eden okullarımızın başında geliyordu ve şimdi de onunla ilgili bir protokol imzalayarak, Gebze’mizin ihtiyaç duyduğu bu okul binamızı hayata geçirme bakımından da önemli bir protokol olarak bunu görüyoruz. Bilim Sanat Merkezleri özellikle nitelikli çocuklarımızın tercih ettiği ve gittiği alanlardır. Bu anlamda o yetenekli çocuklarımızı daha iyi bir noktaya taşıma bakımından da oldukça önemli bir çalışma olacak. Ben hem önceki destekleriniz hem de bu okul için yapmış olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Eğitime katkı yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek hepimizin görev ve sorumluluğu. Devletin imkanlarıyla belirli çalışmalar yapılıyor, ama hayırseverlerimizin de katkıları bizler için çok önemli ve değerli.” diyen Sayın Valimiz, protokolün ilimize, ilçemize ve eğitim sistemimize hayırlı olmasını diledi.